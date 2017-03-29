Сорокин: Хоккеисты олимпийской сборной России успели отойти от клубных дел

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина готовится к двум товарищеским матчам со сборной Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина.

«Много времени прошло после вылета из плей-офф (КХЛ), уже успели отойти. Я съездил домой, в Междуреченск, отдохнул. Готов тренироваться и играть на 100%. У всех позитивный настрой, все работают на тяжелых тренировках. В этой команде всем есть что доказать, поэтому все и работают на полную. Рабочий процесс идет», — сказал Сорокин журналистам.