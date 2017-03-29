Сорокин: Хоккеисты олимпийской сборной России успели отойти от клубных дел
НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Все хоккеисты, вызванные в состав олимпийской сборной России, успели отойти от клубных дел и борются за попадание на чемпионат мира, заявил вратарь команды и московского ЦСКА Илья Сорокин.
Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина готовится к двум товарищеским матчам со сборной Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина.
«Много времени прошло после вылета из
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