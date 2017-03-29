Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/29243521/
29 марта 2017, 14:36 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Сорокин: Хоккеисты олимпийской сборной России успели отойти от клубных дел

НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Все хоккеисты, вызванные в состав олимпийской сборной России, успели отойти от клубных дел и борются за попадание на чемпионат мира, заявил вратарь команды и московского ЦСКА Илья Сорокин.

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина готовится к двум товарищеским матчам со сборной Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина.

«Много времени прошло после вылета из плей-офф (КХЛ), уже успели отойти. Я съездил домой, в Междуреченск, отдохнул. Готов тренироваться и играть на 100%. У всех позитивный настрой, все работают на тяжелых тренировках. В этой команде всем есть что доказать, поэтому все и работают на полную. Рабочий процесс идет», — сказал Сорокин журналистам.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийского турнира

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США