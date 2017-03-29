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29 марта 2017, 14:27 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Никитин: Разделятся ли основная и олимпийская сборные РФ, зависит от плей-офф КХЛ

НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Произойдет ли разделение олимпийской и основной сборных России по хоккею в апреле, зависит от результатов плей-офф КХЛ, заявил тренер национальной команды Игорь Никитин.

Олимпийская сборная России с понедельника готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

«Все ребята, кто освободился после сезона КХЛ, не могут же отдыхать по полтора месяца, так что все в команде, готовятся. Сейчас мы играем в Латвии, потом возвращаемся, смотрим, кто освободился после финалов конференции, и готовимся к играм Еврочелленджа с французами. Сейчас рано говорить, разделятся ли олимпийская и первая сборная, все зависит от результатов плей-офф, сколько кандидатов освободится», — сказал Никитин журналистам.

«Игроки ЦСКА нормально чувствуют себя, ведь работа — это своего рода психологический отдых, вызов в сборную дает положительные эмоции игрокам», — отметил Никитин.

Московский ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ текущего сезона, а в плей-офф во втором раунде уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2−4 в серии.

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