Никитин: Разделятся ли основная и олимпийская сборные РФ, зависит от плей-офф КХЛ

Олимпийская сборная России с понедельника готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

«Все ребята, кто освободился после сезона КХЛ, не могут же отдыхать по полтора месяца, так что все в команде, готовятся. Сейчас мы играем в Латвии, потом возвращаемся, смотрим, кто освободился после финалов конференции, и готовимся к играм Еврочелленджа с французами. Сейчас рано говорить, разделятся ли олимпийская и первая сборная, все зависит от результатов плей-офф, сколько кандидатов освободится», — сказал Никитин журналистам.

«Игроки ЦСКА нормально чувствуют себя, ведь работа — это своего рода психологический отдых, вызов в сборную дает положительные эмоции игрокам», — отметил Никитин.