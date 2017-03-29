Браташ: Хоккеист «Трактора» Демченко не приехал в олимпийскую сборную из-за травмы

Олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина готовится к двум товарищеским матчам со сборной Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. Демченко был вызван в расположение команды, однако позже его заменил Андрей Кареев из «Нефтехимика».

«Из клуба сообщили, что у Демченко травмировано колено, и он не может в полной мере здесь работать, — сказал Браташ журналистам. — У нас два основных вратаря — (Илья) Сорокин и Кареев, третьего взяли специально из молодежной команды, чтобы посмотреть дополнительного кандидата. Состав боевой. Сейчас мы стараемся привести форму игроков к общему знаменателю, чтобы легче было готовить основную команду к чемпионату мира. По тренировочному процессу проблем мы не видим».

«Естественно, замены в составе будут проходить регулярно по мере вылета клубов из розыгрыша Кубка Гагарина, — продолжил Браташ. — Мы довольны, как ребята относятся к своей работе здесь. У нас все идет по плану. Каждый понимает, что получил шанс пробиться в основную сборную России на чемпионат мира, поэтому проблем с мотивацией никто не испытывает».

Раньше времени открытую тренировку закончил форвард Анатолий Голышев. «Ему шайба попала в ногу, поэтому ушел пораньше. Надеемся, что с ним все будет в порядке», — отметил Браташ.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.