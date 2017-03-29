Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/29243032/
29 марта 2017, 13:59 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Никитин: Хоккеисты ЦСКА, вызванные в олимпийскую сборную России, уже отдохнули от сезона

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, находящиеся в олимпийской сборной России, уже психологически отдохнули от сезона. Об этом журналистам рассказал тренер национальной команды Игорь Никитин.

В состав олимпийской сборной на контрольные матчи 1 и 2 апреля против команды Латвии в Риге вызвано девять игроков из армейского клуба, который выбыл из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв ярославскому «Локомотиву».

«Состояние у игроков ЦСКА нормальное — они отдохнули, и в то же время нынешняя работа тоже является психологическим отдыхом. Национальная сборная тоже должна вызывать положительные эмоции, — сказал Никитин. — Все ребята, кто освободились от плей-офф, не могут отдыхать 1,5 месяца, должны быть задействованы, поскольку есть шанс сыграть с национальными сборными. После двух матчей в Риге возвращаемся и смотрим, какая следующая группа игроков освободится».

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийского турнира

Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Monde: отстраненный от футбола Платини стал жертвой заговора чиновников ФИФА

IIHF планирует потратить около $7 млн на оплату страховки игроков НХЛ для участия в ОИ

Чемпионы Европы Тарасова и Морозов выступят на ЧМ по фигурному катанию