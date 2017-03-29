Никитин: Хоккеисты ЦСКА, вызванные в олимпийскую сборную России, уже отдохнули от сезона
НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, находящиеся в олимпийской сборной России, уже психологически отдохнули от сезона. Об этом журналистам рассказал тренер национальной команды Игорь Никитин.
В состав олимпийской сборной на контрольные матчи 1 и 2 апреля против команды Латвии в Риге вызвано девять игроков из армейского клуба, который выбыл из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв ярославскому «Локомотиву».
«Состояние у игроков ЦСКА нормальное — они отдохнули, и в то же время нынешняя работа тоже является психологическим отдыхом. Национальная сборная тоже должна вызывать положительные эмоции, — сказал Никитин. — Все ребята, кто освободились от
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