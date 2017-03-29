Никитин: Хоккеисты ЦСКА, вызванные в олимпийскую сборную России, уже отдохнули от сезона

В состав олимпийской сборной на контрольные матчи 1 и 2 апреля против команды Латвии в Риге вызвано девять игроков из армейского клуба, который выбыл из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв ярославскому «Локомотиву».

«Состояние у игроков ЦСКА нормальное — они отдохнули, и в то же время нынешняя работа тоже является психологическим отдыхом. Национальная сборная тоже должна вызывать положительные эмоции, — сказал Никитин. — Все ребята, кто освободились от плей-офф, не могут отдыхать 1,5 месяца, должны быть задействованы, поскольку есть шанс сыграть с национальными сборными. После двух матчей в Риге возвращаемся и смотрим, какая следующая группа игроков освободится».