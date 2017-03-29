Тренеры олимпийской сборной России по хоккею рассчитывают, что Капризов сыграет в Риге

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Капризов пропустил тренировку сборной в среду в Новогорске. Олимпийская сборная готовится к товарищеским матчам с национальной сборной Латвии, которые состоятся в Риге 1 и 2 апреля. Цель сбора — просмотр кандидатов в рамках подготовки к чемпионату мира в Кельне.