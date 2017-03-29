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29 марта 2017, 13:13 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Тренеры олимпийской сборной России по хоккею рассчитывают, что Капризов сыграет в Риге

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею рассчитывает, что форвард команды Кирилл Капризов сможет сыграть в товарищеских матчах со сборной Латвии. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Браташ.

Форвард пропустил тренировку сборной в среду в Новогорске. Увеличить
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Капризов пропустил тренировку сборной в среду в Новогорске. Олимпийская сборная готовится к товарищеским матчам с национальной сборной Латвии, которые состоятся в Риге 1 и 2 апреля. Цель сбора — просмотр кандидатов в рамках подготовки к чемпионату мира в Кельне.

«У него была травма в конце серии плей-офф. Мы решили перестраховаться, доктор повез его на дополнительное обследование, чтобы удостовериться, что Капризов может получать нагрузки в полной мере. Он здоров, он вчера тренировался. Мы рассчитываем на него в Риге, но если доктор скажет, что надо перестраховаться, то мы так и сделаем», — отметил Браташ.

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Хоккеист Капризов покинул расположение олимпийской сборной России из-за травмы

Хоккеист Капризов покинул расположение олимпийской сборной России из-за травмы

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий олимпийской сборной России и «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов пропустил открытую тренировку команды из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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