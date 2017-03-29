Хоккеист Капризов покинул расположение олимпийской сборной России из-за травмы

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Капризов отсутствовал на открытой тренировке команды в Новогорске, где олимпийская сборная готовится к товарищеским матчам с командой Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.