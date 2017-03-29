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29 марта 2017, 12:37 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Хоккеист Капризов покинул расположение олимпийской сборной России из-за травмы

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий олимпийской сборной России и «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов пропустил открытую тренировку команды из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал источник форвард отправился на обследование в связи с повреждениями после матчей <nobr>плей-офф</nobr> КХЛ. Увеличить
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Капризов отсутствовал на открытой тренировке команды в Новогорске, где олимпийская сборная готовится к товарищеским матчам с командой Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля.

«Капризов отправился на обследование в связи с повреждениями после матчей плей-офф КХЛ, — сообщил источник. — В расположение команды он должен вернуться в ближайшее время».

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Тренеры олимпийской сборной России по хоккею рассчитывают, что Капризов сыграет в Риге

Тренеры олимпийской сборной России по хоккею рассчитывают, что Капризов сыграет в Риге

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею рассчитывает, что форвард команды Кирилл Капризов сможет сыграть в товарищеских матчах со сборной Латвии. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Браташ.
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