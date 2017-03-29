Дети с синдромом Дауна посетили тренировку олимпийской сборной России по хоккею
НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двенадцать детей с синдромом Дауна посетили открытую тренировку олимпийской сборной России по хоккею (до 25 лет) в Новогорске.
Для детей провели экскурсию по базе и раздевалке команды. После тренировки дети получат возможность пообщаться с игроками и тренерами команды, сфотографироваться с ними и получить автографы, а также подарки.
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