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29 марта 2017, 11:24 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

Капризов пропуcкает тренировку олимпийской сборной России по хоккею

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Кирилл Капризов пропускает тренировку олимпийской сборной России по хоккею в Новогорске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Олимпийская сборная готовится в Новогорске к товарищеским матчам с национальной командой Латвии. Увеличить
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Олимпийская сборная готовится к товарищеским матчам с национальной командой Латвии, которые состоятся в Риге 1 и 2 апреля. Цель сбора — просмотр кандидатов в рамках подготовки к чемпионату мира в Кельне.

В нынешнем сезоне Капризов провел 54 матча за «Салават Юлаев», в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативные передачи, что стало рекордом среди игроков не старше 20 лет. На молодежном чемпионате мира 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим турнира, а также вошел в символическую сборную. Задрафтованный «Миннесотой» Капризов был назван самым перспективным хоккеистом мира по версии журнала The Hockey News.

В составе олимпийской произошло еще одно изменение — вместо голкипера «Трактора» Василия Демченко в расположение команды прибыл Андрей Кареев из «Нефтехимика».

Полностью состав команды на тренировке выглядит следующим образом:

Вратари — Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Владислав Гросс («Автомобилист»);.

Первое звено — Ярослав Дыбленко — Владислав Провольнев (оба — «Спартак»), Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников (все — «Сибирь»);.

Второе звено — Михаил Науменков (ЦСКА) — Андрей Миронов («Динамо» Москва), Иван Телегин — Сергей Андронов (оба — ЦСКА) — Антон Бурдасов («Авангард»);.

Третье звено — Богдан Киселевич — Игорь Ожиганов (оба — ЦСКА), Анатолий Голышев («Автомобилист») — Андрей Светлаков — Валерий Ничушкин (оба — ЦСКА) — Владислав Лещенко («Спартак»);.

Четвертое звено — Захар Арзамасцев («Салават Юлаев») — Артем Блажиевский (ЦСКА), Максим Карпов («Динамо») — Михаил Воробьев — Виктор Комаров («Лада») — Максим Мамин (ЦСКА).

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