Хоккеист Ничушкин работал в тройке с Голышевым на тренировке олимпийской сборной РФ
НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард Валерий Ничушкин работал в тройке с Андреем Светлаковым и Анатолием Голышевым на тренировке олимпийской сборной России по хоккею в среду.
Олимпийская сборная России с понедельника готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже
Хоккеисты олимпийской сборной России на тренировке в среду работали в следующих сочетаниях:
вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Владислав Гросс,
красные: Ярослав Дыбленко — Владислав Провольнев, Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников,
синие: Михаил Науменков — Андрей Миронов, Иван Телегин — Сергей Андронов — Антон Бурдасов,
черные: Богдан Киселевич — Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин — Андрей Светлаков — Анатолий Голышев,
зеленые: Артем Блажиевский — Захар Арзамасцев, Кирилл Капризов — Михаил Воробьев — Максим Карпов,
желтые: Вячеслав Лещенко — Виктор Комаров — Максим Мамин.
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