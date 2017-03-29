Хоккеист Ничушкин работал в тройке с Голышевым на тренировке олимпийской сборной РФ

Олимпийская сборная России с понедельника готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже 5—21 мая .

Хоккеисты олимпийской сборной России на тренировке в среду работали в следующих сочетаниях:

вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Владислав Гросс,

красные: Ярослав Дыбленко — Владислав Провольнев, Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников,

синие: Михаил Науменков — Андрей Миронов, Иван Телегин — Сергей Андронов — Антон Бурдасов,

черные: Богдан Киселевич — Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин — Андрей Светлаков — Анатолий Голышев,

зеленые: Артем Блажиевский — Захар Арзамасцев, Кирилл Капризов — Михаил Воробьев — Максим Карпов,

желтые: Вячеслав Лещенко — Виктор Комаров — Максим Мамин.