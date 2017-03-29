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29 марта 2017, 11:06 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

Вратарь Кареев заменил Демченко в составе олимпийской сборной РФ по хоккею

НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Кареев заменил голкипера челябинского «Трактора» Василия Демченко в составе олимпийской сборной России по хоккею.

Олимпийская сборная России с понедельника готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

Вместо Демченко, который, как сообщили в пресс-службе «Трактора», не может играть в полную силу, в сборную вызван Кареев.

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НОВОГОРСК /Московская область/, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двенадцать детей с синдромом Дауна посетили открытую тренировку олимпийской сборной России по хоккею (до 25 лет) в Новогорске.
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