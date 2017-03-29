Вратарь Кареев заменил Демченко в составе олимпийской сборной РФ по хоккею
НОВОГОРСК (Московская область), 29 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Кареев заменил голкипера челябинского «Трактора» Василия Демченко в составе олимпийской сборной России по хоккею.
Олимпийская сборная России с понедельника готовится к выставочным матчам против команды Латвии, которые пройдут в Риге 1 и 2 апреля. В национальную команду входят все кандидаты на участие в чемпионате мира из клубов, завершивших борьбу в Кубке Гагарина. Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
Вместо Демченко, который, как сообщили в
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