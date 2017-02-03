Хочу получить от ледовых дворцов отдачу. Эти дворцы не только для хоккея. Мне, в моем возрасте, и маленького пятачка достаточно, чтобы покувыркаться с клюшкой и шайбой. Я хочу, чтобы мои дети, миллионы детей в Беларуси умели держать в руках клюшку. То же, например, и с горными лыжами. Я помню, с чего мы начинали — у нас было два человека, кто умел спуститься с горы на лыжах. Мне стыдно было, когда я ездил в Австрию и видел, сколько людей там умеют спускаться с горы. И я сказал Чижу одну гору построить, другую построило государство. И теперь, когда я приезжаю в «Силичи», я горд, когда вижу этих детей, который умеют. Точно так же и хоккей. Я хочу, чтобы мы были на самом деле цивилизованным народом. Болтовней цивилизацию не построишь. Но должна быть и отдача. Когда мы имели два катка — мы занимали четвертое место на Олимпиаде (по-моему в Японии). А теперь мы не попадаем на Игры. Поэтому я хочу получить отдачу. Сегодня мы проигрываем тем, кого раньше обыгрывали с большим счетом. А когда будет отдача — мы будем строить катки, пятачки и прочее. И мы не будем оглядываться ни на кого.