Хоккеисты владивостокского «Адмирала» попали в состав олимпийской сборной

Олимпийская сборная — ближайший резерв национальной команды, в нынешнем сезоне примет участие во втором турнире. 9 февраля в Словакии наша команда под предводительством Олега Браташа встретится с национальной сборной хозяев в товарищеском матче (19.00 мск / 02.00 вдк 10 февраля), на следующий день в рамках полуфинала Кубка Словакии проведет матч с этим же соперником (20.00 мск / 03.00 вдк 11 февраля), а затем в финале 11 февраля (20.00 мск / 03.00 вдк 12 февраля) или матче за третье место (16.30 мск / 23.30 вдк) сыграет с участником другого полуфинала — Швейцария — Белоруссия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Все матчи Кубка Словакии пройдут в Нитре на местном зимнем стадионе.

Состав олимпийской сборной:

Вратари: Василий Демченко («Трактор»), Александр Шарыченков («Югра»), Игорь Бобков («Адмирал»);.

Защитники: Андрей Миронов, Егор Зайцев (оба — «Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Дмитрий Юдин (СКА), Федор Беляков («Сибирь»), Рушан Рафиков, Роман Манухов (оба — «Локомотив), Михаил Науменков (ЦСКА), Глеб Корягин («Лада);.

Нападающие: Павел Варфоломеев («Югра»), Вячеслав Основин (ЦСКА), Артем Гареев («Автомобилист»), Максим Казаков («Адмирал»), Кирилл Рассказов («Торпедо), Илья Михеев («Авангард»), Артем Ильенко, Павел Красковский, Александр Кадейкин (все — «Локомотив»), Даниил Вовченко («Северсталь»), Владислав Калетник, Ярослав Косов (оба — «Металлург» Мг), Вячеслав Лещенко («Спартак»).

Национальная команда в рамках Шведских хоккейных игр проведет вынесенный матч в Санкт-Петербурге 9 февраля против Финляндии (19:30 мск), а также два матча в Гётеборге 10 и 11 февраля против сборных Швеции (17.30 Мск) и Чехии (14.00).

Состав национальной сборной:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг);.

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Евгений Медведев («Авангард»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба — «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба — «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА);.

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все — «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба — ЦСКА), Артем Фёдоров, Максим Карпов (оба — «Динамо» М), Николай Прохоркин (СКА).