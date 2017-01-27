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27 января 2017, 16:42 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

НХЛ может склониться к участию в ОИ-2018, если часть игр перенесут в Сеул

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт. Руководство НХЛ может склониться к участию игроков в зимних Олимпийских играх 2018 года при переносе части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу, заявил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года остается открытым. Тема будет обсуждаться представителями лиги и Международной федерации хоккея (IIHF) в ходе «звездного уик-энда» 28—29 января. Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что окончательное решение по данному вопросу, вероятно, будет в феврале.

«Одна из причин, которая может склонить НХЛ к участию в Играх — это потенциальный перенос матчей в Сеул, так как Пхенчхан не представляет интереса для лиги», — сказал источник.
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