НХЛ может склониться к участию в ОИ-2018, если часть игр перенесут в Сеул

Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года остается открытым. Тема будет обсуждаться представителями лиги и Международной федерации хоккея (IIHF) в ходе «звездного уик-энда» 28—29 января . Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что окончательное решение по данному вопросу, вероятно, будет в феврале.

«Одна из причин, которая может склонить НХЛ к участию в Играх — это потенциальный перенос матчей в Сеул, так как Пхенчхан не представляет интереса для лиги», — сказал источник.