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27 января 2017, 16:44 | Хоккей: Олимпийский турнир | Р-Спорт

НХЛ и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Руководство Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане сообщил агентству Р-Спорт источник близкий к ситуации. Увеличить
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Игроки из НХЛ могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане, так как на данный момент нет ясности в переговорах между лигой и Международным олимпийским комитетом (МОК), который отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как это было ранее. Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что окончательный ответ по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018, вероятно, будет в феврале.

«Руководство НХЛ и владельцы клубов на данный момент не нашли положительных моментов, которые смогли бы повлиять на принятие положительного решения по выступлению игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года. Ситуация, при которой игроки хотят поехать в Корею, а руководство выступает против, может отрицательно разрешится для первых уже в ближайшее время, так как руководство лиги единогласно против поездки на ОИ-2018», — сообщил источник агентства.

«В этом случае сборные США и Канады могут быть сформированы, прежде всего, из игроков европейских лиг. Времени остается все меньше и меньше, международная федерация на данный момент так и не предложила пока НХЛ ни одного решения проблемы или вариантов, которые смогли бы заинтересовать лигу», — добавил источник.
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