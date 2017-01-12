Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-olympics/28402987/
12 января 2017, 12:56 | Хоккей: Олимпийский турнир | ТАСС

IIHF надеется, что решение об участии игроков НХЛ в ОИ-2018 будет принято к концу января

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель надеется, что решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2018 года будет принято к концу января. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам главы IIHF Рене Фазеля такой срок важен национальным федерациям которые уже должны составлять планы на Олимпиаду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

IIHF, НХЛ, профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет ведут переговоры по участию хоккеистов из-за океана на Олимпиаде 2018 года.

«Хотя у нас нет дедлайна по решению НХЛ, но все же мы надеемся, что решение будет принято скоро. Надеюсь на конец января, — сказал Фазель. — Прежде всего это важно национальным федерациям, которые должны уже составлять планы на Олимпиаду. У России, Швеции, Чехии слишком много представителей в НХЛ. Знаю, что хоккеисты хотят ехать на Олимпиаду, мы тоже очень этого хотим. Так что все ждем решения Гэри Беттмэна (комиссионера НХЛ)».

Ранее говорилось, что проблемой в этом вопросе являлась страховка игроков на сумму в $10 млн, однако сообщалось, что IIHF нашла деньги. На последнем совете владельцы клубов НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр, мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира, и сообщалось, что НХЛ должна была вынести свое решение к 15 января, чтобы потом начать верстать календарь на сезон-2017/18. В самом конце декабря заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что пока не видит причин отпускать игроков на Олимпиаду и прогресса в этом вопросе нет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийского турнира

Руководство НХЛ обсудит возможное участие хоккеистов на Олимпиаде в Пхенчхане

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и глава профсоюза игроков лиги Дональд Фер вновь встретятся на наступившей неделе, чтобы обсудить возможность выступления хоккеистов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает «Американский спорт» со ссылкой на Sportsnet.
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Фазель: Овечкин - идеальный посол спорта России во времена глупых допинговых скандалов

Организаторы турнира в Риме обещали Шараповой wild card

Сборная России сохранила 56-е место в рейтинге ФИФА