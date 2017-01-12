IIHF надеется, что решение об участии игроков НХЛ в ОИ-2018 будет принято к концу января
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель надеется, что решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2018 года будет принято к концу января. Об этом он рассказал ТАСС.
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IIHF, НХЛ, профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет ведут переговоры по участию хоккеистов
«Хотя у нас нет дедлайна по решению НХЛ, но все же мы надеемся, что решение будет принято скоро. Надеюсь на конец января, — сказал Фазель. — Прежде всего это важно национальным федерациям, которые должны уже составлять планы на Олимпиаду. У России, Швеции, Чехии слишком много представителей в НХЛ. Знаю, что хоккеисты хотят ехать на Олимпиаду, мы тоже очень этого хотим. Так что все ждем решения Гэри Беттмэна (комиссионера НХЛ)».
Ранее говорилось, что проблемой в этом вопросе являлась страховка игроков на сумму в $10 млн, однако сообщалось, что IIHF нашла деньги. На последнем совете владельцы клубов НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр, мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира, и сообщалось, что НХЛ должна была вынести свое решение к 15 января, чтобы потом начать верстать календарь на сезон-2017/18. В самом конце декабря заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что пока не видит причин отпускать игроков на Олимпиаду и прогресса в этом вопросе нет.
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