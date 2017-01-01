Сборная РФ по хоккею победила словаков на МЧМ-2017 и вышла в ¼ финала с 3-го места
МОСКВА, 1 янв —
Р-Спорт. Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии на молодежном чемпионате мира 2017 года, который проходит в Канаде, и вышла в четвертьфинал с третьего места.
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Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Валерия Брагина. В составе сборной России шайбы забросили Денис Гурьянов (30-я минута) и Яков Тренин (50).
Сборная России одержала вторую победу на турнире и вышла в четвертьфинал с третьего места в группе B. За выход в полуфинал россияне поспорят с командой Дании, занявшей второе место в группе A. Матч пройдет 2 января.
|1.01.2017 04:00
|Групповой турнир: Группа B
|Air Canada Centre
|Россия U-20
|2:0
|Словакия U-20
|(0:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
|Валерий Брагин
|Эрнест Бокрош
Вратари
|Илья Самсонов
|Матей Томек
|1-й период
|Адам Ружичка
|12:03
|2-й период
|Марек Слобода
|27:56
|29:06
|Денис Гурьянов (Дан. Квартальнов, П. Карнаухов)
|Михал Роман
|33:39
|3-й период
|43:18
|Михаил II Воробьев
|49:39
|Яков Тренин (К. Ураков, К. Беляев)
|53:22
|Егор Воронков
Статистика
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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