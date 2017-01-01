Сборная РФ по хоккею победила словаков на МЧМ-2017 и вышла в ¼ финала с 3-го места

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Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Валерия Брагина. В составе сборной России шайбы забросили Денис Гурьянов (30-я минута) и Яков Тренин (50).

Сборная России одержала вторую победу на турнире и вышла в четвертьфинал с третьего места в группе B. За выход в полуфинал россияне поспорят с командой Дании, занявшей второе место в группе A. Матч пройдет 2 января.