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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Освободит ли «Вашингтон» место для Самсонова? 10 кандидатов на летний обмен

Лето-2018 может быть горячим — даже суперзвёзды под угрозой обмена.

Источник: AP 2018

За океаном начинается «пора волнений и тревог», когда все хоккейные битвы уже закончены, а в дело вступают генеральные менеджеры. Драфтовые списки, доклады скаутов, подсчёт зарплат, переговоры с игроками и обмены — в ближайшие месяцы НХЛ будет погружена в этот мир предположений, слухов и фантазий. Мы предлагаем вашему вниманию свою версию десяти главных претендентов на обмен в нынешнее межсезонье.

з. Эрик Карлссон («Оттава»)

Текущий контракт — $ 6,5 млн, истекает через год.

Про ситуацию Карлссона в стане «Сенаторз» было сказано уже очень много. Коротко положение двукратного обладателя «Норрис Трофи» в столице Канады можно ознаменовать одним словом — несчастье. К сугубо личной трагедии приплюсовались конфликты с владельцем команды Юджином Мельником, который, по слухам, со звёздным шведом даже не разговаривает. Попытки обменять Эрика предпринимались ещё по ходу сезона-2017/18, и генменеджер Пьер Дорион даже разработал неплохой вариант сделки с «Вегасом», но Мельник в последний момент заблокировал обмен из-за показавшейся ему маленькой компенсации.

Вряд ли при таких обстоятельствах Карлссон захочет продолжать свои отношения с «Оттавой», которая стремительно перестаёт быть крепким коллективом, стремящимся к выполнению самой высокой задачи. В контракте у Эрика есть модифицированный пункт о невозможности обмена, в рамках которого Карлссон может предоставить руководству клуба список из 10 команд, куда он не хочет переходить. Швед вполне может и отказаться от этой привилегии, так как трудно найти вариант, который был бы хуже нынешней «Оттавы». Среди возможных покупателей активнее других называют «Торонто».

н. Райан О’Райлли («Баффало»)

Текущий контракт — $ 7,5 млн, истекает через 5 сезонов.

После окончания нынешнего сезона, когда «клинки» не попали в плей-офф, О’Райлли выступил с критикой команды, заявив, что «Баффало» проиграл из-за психологии — форвард назвал это «мышлением неудачников». «Это чувствовалось во всех наших матчах. Это очень разочаровывает. В течение года я несколько раз терял любовь к игре, потому что это чувство съедает тебя, да и других парней тоже», — сказал форвард.

Логично, что после такого Райан обнаружил своё имя в слухах о возможном обмене — издание Buffalo News сообщило о том, что «Баффало» может обменять любого, кроме Кейси Миттельштадта и Джека Айкела. Заинтересованность в О’Райлли тут же выказали «Ванкувер» и «Монреаль», да и «Каролина», куда пришёл новый владелец, надеется соблазнить нападающего. В 27 лет Райан находится на пике карьеры, но обмен не выглядит стопроцентно вероятным — всё-таки О’Райлли очень недёшев, а «клинки» уже избавились от одного из результативных нападающих, отдав в «Сан-Хосе» Эвандера Кейна.

н. Макс Пачьоретти («Монреаль»)

Текущий контракт — $ 4,5 млн, истекает через год.

Пачьоретти необходима «смена картинки»: капитан «Монреаля» в прошедшем сезоне не добрался даже до 40 очков, хотя четыре предыдущих года легко преодолевал отметку в 60. «Канадцам», в свою очередь, нужно усиление в обороне и качественный центрфорвард.

в. Филипп Грубауэр («Вашингтон)

Текущий контракт — $ 1,5 млн, с 1 июля ограниченно свободный агент.

Пересидеть Брэйдена Холтби у немецкого голкипера нет никаких шансов — свою возможность он упустил, неудачно начав серию первого раунда с «Коламбусом». Приезд в стан «столичных» Ильи Самсонова автоматически потребует для него места в составе, а 26-летний Грубауэр уже откровенно перерос роль чистого «бэкапа». Свой интерес к Грубауэру уже обозначили «Айлендерс» и «Каролина».

н. Майк Хоффман («Оттава»)

Текущий контракт — $ 5,18 млн, истекает через два года.

Ситуация, сложившаяся вокруг Хоффмана и его подруги Моники Кэррик, которую обвиняют в преследовании четы Карлссонов, делает очень проблематичным продолжение карьеры форварда в «Оттаве». Сам Майк может быть весьма востребован на рынке, поскольку четыре сезона подряд забивает по 22 гола и больше, а претендентами на Хоффмана считаются «Сент-Луис», «Калгари», «Аризона» и «Баффало». Игрок имеет право дать команде список из 10 клубов, куда не хочет переходить, но, как и в случае с Карлссоном, этой возможностью ему лучше не пользоваться.

н. Джефф Скиннер («Каролина»)

Текущий контракт — $ 5,72 млн, истекает через год.

Половина лиги желает прикупить форварда, умеющего забивать, а Скиннер за три последних сезона наколотил 89 шайб. Если же брать последние два сезона, то Джефф был более успешен в деле поражения чужих ворот, чем такие звёзды, как Панарин, Холл, Кессел, Шайфли, Уилер или Маккиннон. Те, кто не выиграет в «лотерею имени Ильи Ковальчука», будут звонить в Роли и спрашивать о Скиннере, который за 9 сезонов в «Каролине» не сыграл ни одного матча в плей-офф и нуждается в смене пейзажа.

з. Джастин Фолк («Каролина»)

Текущий контракт — $ 4,83 млн, истекает через 2 года.

Как сказал новый владелец «Харрикейнз» господин Дандон, обмена могут ждать все, кого не зовут Себастьяном Ахо. 27-летний Фолк — классный праворукий защитник, капитан команды, находящийся в расцвете сил. За последние четыре сезона он забил 56 голов, и интерес к этому игроку проявляют «Бостон», «Чикаго», «Монреаль» и «Детройт».

з. Дуги Хэмилтон («Калгари»)

Текущий контракт — $ 5,75 млн, истекает через 3 сезона.

24-летний Хэмилтон — дорогая штучка, за которую придётся много выложить. Резон «огоньков» для его обмена заключается в том, что «Калгари» кровь из носа необходимо усиливать атаку, поскольку по средней результативности команда в минувшем сезоне заняла четвёртое место с конца. А образовавшуюся дыру в обороне «Флэймз» может заткнуть имеющейся перспективной молодёжью, в ряды которой входят Юусо Вялимяки, Расмус Андерссон и Адам Фокс.

н. Макс Доми («Аризона»)

Текущий контракт — $ 863 тыс, с 1 июля ограниченно свободный агент.

Доми великолепно отыграл сезон новичка, набрав 52 (18+34) очка, но два последующих года получились неудачными. Сын великого тафгая не смог добраться даже до отметки в 10 голов за чемпионат, и его общий тонус нуждается в смене обстановки. «Аризоне», в свою очередь, также нужны перемены после провального сезона — например, явно проседает позиция первого центрфорварда.

н. Фил Кессел («Питтсбург»)

Текущий контракт — $ 6,8 млн, истекает через 4 сезона.

Вероятно, что генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд выслушает все предложения по Кесселу, и не будет торопиться расстаться с капризным форвардом. Но если появится предложение, от которого «Питтсбург» не сможет отказаться, быстроногий снайпер может в третий раз за карьеру сменить клуб, поскольку Фил и главный тренер «пингвинов» Майк Салливан очень плохо понимают друг друга.

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