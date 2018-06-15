Российские хоккеисты не вошли в топ-10 центрфорвардов драфта-2018
НХЛ опубликовал рейтинг лучших центральных форвардов драфта 2018 года.
НХЛ опубликовал рейтинг лучших центральных форвардов драфта 2018 года.
Драфт состоится в Далласе
Российские хоккеисты не вошли в топ-10 рейтинга.
1. Йеспери Котканиеми (Финляндия).
2. Джо Велено (Канада).
3. Барретт Хэйтон (Канада).
4. Исак Лундстрём (Швеция).
5. Акил Томас (Канада).
6. Райан Маклеод (Канада).
7. Якоб Олофссон (Швеция).
8. Расмус Купари (Финляндия).
9. Тай Делландреа (Канада).
10.