«Филадельфия» не заинтересована в услугах Ильи Ковальчука

«Хекстолл сообщил, что не общался с агентами Ильи Ковальчука и не планирует в будущем», — написал в своём «твиттере» североамериканский журналист Адам Кимельман.



После вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру. Игрок уже встретился с представителями «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Также на форварда претендуют ещё восемь клубов.