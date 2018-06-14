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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» не заинтересована в услугах Ильи Ковальчука

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл сообщил, что его команда не заинтересована в услугах российского нападающего Ильи Ковальчука.

Источник: AP 2018

«Хекстолл сообщил, что не общался с агентами Ильи Ковальчука и не планирует в будущем», — написал в своём «твиттере» североамериканский журналист Адам Кимельман.

После вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру. Игрок уже встретился с представителями «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Также на форварда претендуют ещё восемь клубов.

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