Фактор Радулова. Почему «Даллас» — самый реальный вариант для Ковальчука

Источник: РИА "Новости"

Радулов уже стал звездой «Далласа»

«Даллас» с приходом Александра Радулова стал ярче. И пусть «звёзды» не попали в плей-офф в минувшем сезоне, российский нападающий выжал из себя едва ли не максимум. Радулов провёл лучший личный сезон в НХЛ, набрав в сумме 72 (27+45) очка в регулярном чемпионате. Он, как это было и в «Монреале», старался тащить команду за собой, а основная вина за итоговый провал (вряд ли непопадание такого клуба в плей-офф можно охарактеризовать иначе) лежит на теперь уже бывшем главном тренере команды Кене Хичкоке. Возрастной специалист, застрявший в прошлом, не смог сплотить и подготовить коллектив, за что по делу покинул тренерский пост. Нужно уметь уходить вовремя, но Хичкок до последнего момента не хотел это осознавать.

«Радулов — один из лучших российских игроков последних лет. Он побеждал в КХЛ, становился лучшим бомбардиром этой лиги. Это типичный хоккеист из России, с высоким уровнем мастерства, великолепной физической и технической подготовкой.

Он здорово выглядит с шайбой, его почти невозможно удержать. Радулов — комбинация из Сергея Фёдорова и Павла Дацюка, великолепный игрок с навыком индивидуальной игры, — охарактеризовал россиянина генменеджер клуба Джим Нилл.

Теперь к нему едет Ничушкин

Радулов будет играть в Техасе ещё долго — у него заключён пятилетний контракт с клубом на $ 31 млн. Однако в следующем сезоне российское представительство в техасском клубе точно пополнится. В прессу уже просочилась информация, что 23-летний форвард Валерий Ничушкин, задрафтованный «Далласом», возвращается в НХЛ. Ничушкин не стал принимать новое предложение от ЦСКА, согласно которому выиграл бы по деньгам. Мечта Валерия — заиграть в Северной Америке. В эту реку он входит во второй раз, но сейчас Ничушкин совсем другой человек, нежели раньше. Габаритный нападающий сделал определённые выводы, женился, стал играть умнее, прибавил в катании и универсализме. Прямолинейность и отсутствие универсализма — именно этого ему не хватало ранее, и именно это становилось причиной ссылки в АХЛ.

Джим Нилл не скрывает, что договорённость с Ничушкиным уже достигнута и новости относительно возвращения Ничушкина в клуб оптимистичные. С нападающим будет заключён двухлетний контракт. Дело в том, что до открытия рынка свободных агентов клубы не имеют права объявлять о сделках официально, поэтому приходится отделываться общими фразами.



«Ничушкин всё ещё молодой игрок, думаю, что мы становимся лучше с его подписанием. Валерий станет хорошим дополнением для “Далласа”, он габаритный игрок, который умеет хорошо бороться в углах площадки. Думаю, что ничего не сорвётся», — отметил функционер.

Теперь «Даллас» хочет ещё и Ковальчука

Главная же новость последних дней — варианты продолжения карьеры для ещё одного российского нападающего — Ильи Ковальчука.



В первоначальном опубликованном списке, который выдали североамериканские инсайдеры, значилось сразу восемь команд, в которых бывший форвард СКА может продолжить карьеру.

«Главные претенденты на Ковальчука — «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Вторая заинтересованная группа — «Детройт Ред Уингз», «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» и «Анахайм Дакс», — сообщил журналист Пьер Лебрюн.



Практически сразу отпал «Анахайм», в котором сообщили, что не хотят связываться с российскими игроками. Точно нечего делать Ковальчуку в «Сент-Луисе» — клуб просто не подходит Илье по стилю и системе игры. Вряд ли нападающий захочет ехать в «Детройт» или «Рейнджерс», в которых началась перестройка. В этих клубах о Кубке Стэнли по нынешним временам можно только мечтать, а завоевание трофея, которого нет в коллекции Ковальчука, — одно из условий игрока.

Ковальчуку нужен клуб претендент на высокие места, но главное, чтобы сам Илья при надобности подвинулся по деньгам. Сейчас ориентиром для Ковальчука является трёхлетний контракт Патрика Марло с «Торонто» — $ 6,2 млн за сезон. Деньги большие, нельзя с уверенностью сказать, что Ковальчук их достоин.

Что будет, если Ковальчук придёт в «Даллас»

Генменеджер «звёзд» заявил, что присматривается к Ковальчуку. Однако всё те же североамериканские инсайдеры сообщают, что «звёзды» провели с хоккеистом полноценные переговоры, о которых просто не афишировали. Могут ли дать Ковальчуку зарплату в 6 миллионов? Варианты есть. Если он пойдёт по пути Радулова в «Монреале» и заключит контракт на один год с возможностью обмена в дедлайн, то ему «насыпят» и $7, и даже $7,5 млн.

Но такое развитие событий вряд ли устроит обе стороны. Ковальчук нужен «Далласу» прежде всего как дополнение к Радулову, а не как игрок-однодневка. Практически нет сомнений, что в случае успешных переговоров россиян сразу будут пробовать в одном звене. В свою очередь Илье хочется подписать именно долгосрочное соглашение. Пусть и на пять лет, как Радулов (это в идеале), но года на три — точно. Вообще, фактор Радулова может сыграть решающую роль в этой сделке. Ну, а уходить на крупный однолетний контракт в условный «Детройт» и быть обменяным в марте в попадающий в плей-офф клуб — последний вариант для Ильи. Нельзя не учитывать и то, что Ковальчук будет перевозить на новое место всю семью, прыгать из команды в команду ему не хочется. Даллас в плане климатических условий и развитости инфраструктуры — хороший вариант.

Пример завоевавшего Кубок Стэнли «Вашингтона», в котором играют сразу три российских игрока, может стать для «Далласа» заразительным. Да и хорошие центры для Ковальчука с Радуловым есть — Спецца (если его последний год контракта не будет выкуплен) или Сегин. Места под потолком на данный момент — $ 17 млн.