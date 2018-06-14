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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: Показать Кубок Стэнли Месси? Увидимся с ним позже, в Барселоне

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, куда привезет Кубок Стэнли.

Источник: AP 2018

По слова форварда, он хочет, чтобы трофей увидели в его семье и академии московского «Динамо».

— Я хочу привезти Кубок Стэнли домой, показать его моей семье, моей бабушке, — приводит Ruptly слова Овечкина. — Она наверняка захочет его потрогать и поцеловать. Конечно, хочу привезти трофей в школу «Динамо», показать его ученикам и их родителям.

Показать кубок Месси? Я увижу его позже, когда приеду в Барселону на матчи. Посмотрим, как пойдет дело.

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