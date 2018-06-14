Овечкин сбрил бороду и продаст бритвенный станок на благотворительном аукционе

Источник: AP 2018

По традиции многие хоккеисты перестают бриться с началом плей-офф НХЛ. Кубок Стэнли для «Вашингтона» стартовал 13 апреля. 8 июня «Кэпиталз» стали чемпионами, победив в пяти матчах финальной серии «Вегас». Таким образом, Овечкин не брил бороду около двух месяцев.

Российский хоккеист выложил две фотографии — до и после бритья, подписав их словами благодарности спонсору — производителю аксессуаров для бритья Gillette, а также уточнив, что позднее объявит дату благотворительного аукциона для продажи станка. Все деньги будут направлены организации, поддерживающей хоккейные команды для детей с ограниченными возможностями.