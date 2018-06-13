«Анахайм Дакс» отказался от Ковальчука из-за его гражданства

«В эти выходные Ковальчук был в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе. Я знаю, что “Анахайм” не собирается бороться за него по двум причинам: это потолок зарплат и клубная философия по отношению к игрокам из России. “Дакс” не является той командой, которая выходит на российский рынок игроков», — передает слова журналиста Эллиотта Фридмана Sportsnet 960.