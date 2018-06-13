Шлем Андрея Василевского — лучший в НХЛ по итогам голосования болельщиков
Национальная хоккейная лига подвела итоги голосования болельщиков «Fan Choice Awards» в разных номинациях.
Национальная хоккейная лига подвела итоги голосования болельщиков «Fan Choice Awards» в разных номинациях.
Одну из них — на лучший вратарский шлем — выиграл российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Свои голоса за него отдали более 27 тыс. участников голосования. Главная особенность шлема Василевского — высокий уровень восприимчивости к внешней среде, который позволяет менять цветовой оттенок в зависимости от температуры воздуха.
Напомним, что Василевский включён в число претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ. Конкуренты россиянина за этот приз — Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Пекка Ринне из «Нэшвилл Предаторз».