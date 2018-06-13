Свечников одной ногой в «Каролине». Кому повезёт с Кравцовым и Денисенко?
На драфте НХЛ в первом раунде могут выбрать трёх россиян.
На драфте НХЛ в первом раунде могут выбрать трёх россиян.
22 и 23 июня в Далласе пройдёт очередной драфт НХЛ. И впервые с 2012 года, когда «Эдмонтон» задрафтовал Наиля Якупова, россиянин претендует на первый номер драфта. Андрей Свечников — главный и, по сути, единственный конкурент Расмуса Далина. Впрочем, помимо Свечникова в первом раунде могут уйти ещё два его соотечественника. И если с будущим младшего брата форварда «Детройта» всё
Младший из братьев Свечниковых хоть и претендует на первый номер драфта, но только формально. Было время, когда его рассматривали наравне с Расмусом Далином, но за последний год швед ушёл далеко вперёд. И дело не в том, что Свечников сбавил обороты и не оправдал ожиданий. Даже перелом руки,
В том, что Далина выберут первым, сомнений практически нет. С этим мнением солидарны все скауты, журналисты и инсайдеры. «Баффало» вслед за топовым молодым нападающим в лице Джека Айкела добавит к своему составу самого перспективного защитника планеты. И если Далин уже одной ногой в «Баффало», то Свечников вряд ли свернёт с пути в «Каролину». Генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл пытался увиливать, отвечая на вопросы о выборе на драфте, но потом всё же сдался и раскрыл все карты. Если бы драфт состоялся прямо сейчас, на церемонии он объявил бы фамилию Свечникова. Шансов на то, что Андрей доживёт до шестого пика и воссоединится со старшим братом в «Детройте», практически нет.
В прошлом сезоне «Каролину» подвели прежде всего вратари, а вот в линии атаки есть одновременно и место для Свечникова, и любопытные партнёры для него. Вряд ли
В истории российского хоккея есть звено, которое имело все шансы стать великим, но осталось таким только на чертежах. Тройка Могильный — Фёдоров — Буре могла бы поставить на уши НХЛ или завоевать для сборной России олимпийское золото, но в реальной жизни их совместное творчество ограничивается парой турниров вроде молодёжного чемпионата мира или турне по российским городам во время локаута. На стыке веков, когда и сверкал каждый из этой мифической тройки, родились парни, готовые стать их наследниками. Звено Денисенко — Хованов — Свечников просуществовало совсем недолго.
Если перспективы Александра Хованова как
С кем можно сравнить партнёра Свечникова по звену? Вполне уместны сравнения с Артемием Панариным. Известный эксперт TSN Крэйг Баттон проводит параллели с Никитой Кучеровым. Несмотря на то что Кучеров и Панарин игроки разного формата, масштаб сравнений впечатляет. Сам же Гриша называет своим любимым игроком Патрика Кейна, и это вполне точно отражает, к какому хоккею тяготеет сам ярославец. Он в высшей степени творческий игрок, старающийся проявлять фантазию в каждом моменте. Денисенко независим на площадке и может возиться с шайбой столько, сколько ему заблагорассудится.
Кто же выберет Денисенко? Если усреднять все прогнозы, то в основном ему прочат вторую десятку первого раунда. Здесь уместились сразу два выбора от «Филадельфии» и «Айлендерс», который затеял перестройку имени Ламарелло. Денисенко могут выбрать и «Колорадо» (16-й пик) с «Коламбусом» (18-й пик), где прямо сейчас велико русское влияние. Если сбудется прогноз всё того же Баттона, то Григорий под 13-м пиком уйдёт в «Даллас», где в перспективе имеет шанс сыграть в одном звене с Ничушкиным или Радуловым. Если прав будет Боб Маккензи, пророчащий «железнодорожнику» 27-й выбор, то Денисенко поедет в «Чикаго». А вот Стив Айзерман даже при всём желании не сможет разыграть очередную сильную русскую карту. «Тампа» свой выбор в первом раунде отдала «Рейнджерс», а до второго Денисенко точно не доживёт.
В отличие от Свечникова и Денисенко, челябинец не может быть на сто процентов уверен в том, что его выберут в первом раунде. Так, центральное скаутское бюро НХЛ оставило Виталия Кравцова за пределами первой тридцатки. Это может показаться удивительным, учитывая, что за плечами у форварда «Трактора» два сезона на взрослом уровне, в том числе минувший розыгрыш Кубка Гагарина, где уральский юниор неплохо пошумел. Для сравнения Денисенко провёл за «Локомотив» всего четыре матча, пусть они и пришлись на
Тем не менее большинство отдаёт должное Кравцову и предрекает ему выбор в первом раунде. И здесь мнения экспертов TSN диаметрально противоположны взглядам на перспективы Денисенко. Теперь уже Маккензи ставит Кравцова 16-м, а Баттон только 23-м. Если предположить, что челябинец, как и
За океаном челябинца считают прирождённым снайпером, заточенным на завершение моментов, но при этом более зависимым от партнёров, чем Денисенко. Как Кравцов может сделать гол из ничего, мы с вами могли наблюдать в сериях с «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым». У него всё в порядке с броском, а главное — уральский вундеркинд умеет оказываться ровно в том месте, где через мгновение будет шайба. Такое чутьё вряд ли можно натренировать. Скорее это талант или божий дар — как хотите, так и называйте. А вот что удивляет, так это распространённая среди скаутов характеристика Кравцова как силового форварда.
Да и защитников он зачастую не продавливает как
Дмитрий Ерыкалов