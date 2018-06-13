Ковальчуку предлагают контракт сразу 9 клубов НХЛ. Кто реальный претендент?
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Кажется, что дела у Вячеслава Войнова
К тому же мы (и Войнов тоже) совершенно забыли про такой важный фактор, как общественное мнение. У нас человек, нарушивший закон (и примеров было достаточно), может спокойно и дальше продолжить карьеру. Последний яркий пример — Андрей Коваленко. Все видели, что он ударил арбитра в матче, но это ему никак не мешает возглавлять профсоюз. А за океаном клуб, который подпишет Войнова, рискует нарваться на такую волну негодования, что мало не покажется. Никому не захочется терять популярность, деньги ради одного хоккеиста пусть и очень неплохого. Так что, кажется, Войнов может вернуться, но прежний контракт (больше 200 миллионов рублей) ему могут дать только в ЦСКА.
Появился полный список клубов, претендующих на Илью Ковальчука. Сразу девять команд готовы сделать хоккеисту предложение. И в этом списке нет «Чикаго», о котором вчера сообщали отдельно из России. Но нет самой важной информации — контрактные требования хоккеиста, а без этого трудно понять, насколько реальны те или иные варианты. В конце концов, в позапрошлом сезоне за Александром Радуловым тоже гонялись несколько команд, но «Колорадо», проявивший конкретный интерес, предложил форварду чуть ли не контракт новичка. Формально они были претендентами, но на деле Радулов бы лучше вернулся в Россию, чем принял такое предложение.
В списке уже отсутствует «Эдмонтон» и мы сразу предполагали, что Ковальчук откажется от переезда в Канаду, как по экономическим, так и по спортивным критериям. Два клуба из восьми (все-таки «Чикаго» не берем) не способны в ближайшее время выиграть Кубок Стэнли — «Рейнджерс» и «Детройт». А Ковальчук, напомним, хочет хотя бы претендовать на титул. А остальные варианты — крутые. Но все дело в деньгах, а про это вообще пока нет никакой информации.
Впервые в истории НХЛ ассоциация профессиональных хоккейных журналистов опубликовала список голосования за кандидатов на звание самого ценного игрока
Думаю, что если бы не «красивая история», то Кузнецов бы победил, так как он реально сделал все для того, чтобы «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. И сделал это даже не в финальной серии, а на ранних стадиях, когда обеспечивал положительный результат. Вспомнить даже ту серию с «Питтсбургом».
Но Овечкин выиграл только потому, что он великий снайпер, самый популярный хоккеист планеты, тринадцать лет шел к успеху. Нет, он играл неплохо. Наоборот, Овечкин, наконец забыл, что он один на льду и позволял раскрыться партнерам. Это был важнейший фактор для победы. Но то, что все журналисты называли Кузнецова — гораздо важней. Тут уж были отключены эмоции, и оценивалось реальное положение дел. .