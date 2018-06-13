Ковальчуку предлагают контракт сразу 9 клубов НХЛ. Кто реальный претендент?

Источник: Спорт-Экспресс

СИТУАЦИЯ ВОЙНОВА

Кажется, что дела у Вячеслава Войнова все-таки идут не очень хорошо. НХЛ совсем не горит желанием допускать хоккеиста к участию в турнире и об этом нам намекают заокеанские СМИ. Вдруг выясняется, что нашего защитника может ждать и дополнительная дисквалификация от лиги, причем, никто не называет вероятного срока, что еще больше обостряет ситуацию. Если, например, пару матчей или даже неделю — это одно. А вдруг дадут пару месяцев или полгода?

К тому же мы (и Войнов тоже) совершенно забыли про такой важный фактор, как общественное мнение. У нас человек, нарушивший закон (и примеров было достаточно), может спокойно и дальше продолжить карьеру. Последний яркий пример — Андрей Коваленко. Все видели, что он ударил арбитра в матче, но это ему никак не мешает возглавлять профсоюз. А за океаном клуб, который подпишет Войнова, рискует нарваться на такую волну негодования, что мало не покажется. Никому не захочется терять популярность, деньги ради одного хоккеиста пусть и очень неплохого. Так что, кажется, Войнов может вернуться, но прежний контракт (больше 200 миллионов рублей) ему могут дать только в ЦСКА.

ВЫБОР КОВАЛЬЧУКА

Появился полный список клубов, претендующих на Илью Ковальчука. Сразу девять команд готовы сделать хоккеисту предложение. И в этом списке нет «Чикаго», о котором вчера сообщали отдельно из России. Но нет самой важной информации — контрактные требования хоккеиста, а без этого трудно понять, насколько реальны те или иные варианты. В конце концов, в позапрошлом сезоне за Александром Радуловым тоже гонялись несколько команд, но «Колорадо», проявивший конкретный интерес, предложил форварду чуть ли не контракт новичка. Формально они были претендентами, но на деле Радулов бы лучше вернулся в Россию, чем принял такое предложение.

В списке уже отсутствует «Эдмонтон» и мы сразу предполагали, что Ковальчук откажется от переезда в Канаду, как по экономическим, так и по спортивным критериям. Два клуба из восьми (все-таки «Чикаго» не берем) не способны в ближайшее время выиграть Кубок Стэнли — «Рейнджерс» и «Детройт». А Ковальчук, напомним, хочет хотя бы претендовать на титул. А остальные варианты — крутые. Но все дело в деньгах, а про это вообще пока нет никакой информации.

ГОЛОСОВАНИЕ

Впервые в истории НХЛ ассоциация профессиональных хоккейных журналистов опубликовала список голосования за кандидатов на звание самого ценного игрока плей-офф. Что тут сказать. Ни один из участников не оставил без внимания Евгения Кузнецова и Александра Овечкина, причем, за челябинца проголосовали пять раз.

Думаю, что если бы не «красивая история», то Кузнецов бы победил, так как он реально сделал все для того, чтобы «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. И сделал это даже не в финальной серии, а на ранних стадиях, когда обеспечивал положительный результат. Вспомнить даже ту серию с «Питтсбургом».