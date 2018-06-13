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13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин — второй, Малкин — четвертый. 10 лучших русских хоккеистов прямо сейчас

Вторая часть рейтинга «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Вторая часть рейтинга сильнейших российских игроков на данный момент.

Вчера мы представили первую часть рейтинга топ-50 лучших российских хоккеистов, а сейчас вашему вниманию самое интересное — первая десятка этого списка.

Напомним, что главный критерий при ранжировании спортсменов — выступление в минувшем сезоне, прошлые заслуги принимались в расчет, но учитывались куда меньше, чем успехи в последних регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ (кахаэловцы остались за пределами второй части рейтинга). Итак, первая десятка — и ключевые моменты, которые необходимо отметить.

Топ-50 российских хоккеистов. Места с 1-го по 10-е. Фото "СЭ". | Источник: Спорт-Экспресс

1) На первенство или в худшем случае попадание в тройку мог претендовать любой из тех игроков, кто оказался в топ-6 — в зависимости от выступления в плей-офф. Уже подзабылось, что, например, Артемий Панарин в первых трех матчах первого раунда Кубка Стэнли вчистую переигрывал и Евгения Кузнецова, и Александра Овечкина.

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2) Никита Кучеров и Евгений Малкин провели фантастический регулярный чемпионат, выбив или почти выбив «сотку» — Овечкин, Кузнецов и Панарин исключительно по его итогам котировались бы чуть ниже. Однако виртуальное отставание было не слишком большим, и плей-офф, в котором по разным причинам что Кучеров, что Малкин были не столь эффективны, отправили вашингтонцев на первые места нашего рейтинга.

3) По поводу лидерства Кузнецова мнения разделились — однако с перевесом в один голос он все-таки обогнал Овечкина. Одна из главных российских интриг следующего сезона — сможет ли Евгений после гениального плей-офф начать показывать такой хоккей на более длинной дистанции. Если Овечкин, Малкин или Кучеров на каком-то этапе своей карьеры уже оказывались в роли российского форварда номер один, то для Кузнецова шанс выбиться на это место — новая ситуация.

4) При этом и Панарин, и Андрей Василевский недалеко — каждый из них в минимальной степени повинен в вылете своего клуба из плей-офф, и они оба в этом сезоне сделал серьезный шаг вперед.

5) С местами с 7 по 10-е выбор был гораздо проще. Сергей Бобровский продолжает оставаться одним из сильнейших голкиперов НХЛ, но ни его регулярка, ни плей-офф (в отличие от Василевского) не были выдающимися.

6) Похожие слова можно сказать про Александра Радулова — он выдержал свой уровень, но выше головы не прыгнул. Статистически он провел лучший сезон в НХЛ, но он и по очкам уступает российским лидерам (кому-то значительно — 72 против 98 и 100 у Малкина и Кучерова), так еще и его команда не попала в плей-офф.

7) Единственный защитник в топ-10 — Иван Проворов, и это абсолютно заслуженно.

Лишь представитель «Филадельфии» из российских игроков обороны является ведущим хоккеистом этой линии в своей команде, при этом в отличие от Никиты Зайцева и Дмитрия Орлова у Проворова есть и широкие перспективы для роста, потолка возможностей он не достиг и близко.

8) Наконец, Евгений Дадонов — как в случае с Кузнецовым и Овечкиным, так и в борьбе форварда «Флориды» и Владимира Тарасенко при голосовании все решил один балл. Нападающий «Сент-Луиса», конечно, сильнее потенциально, но данный конкретный сезон они провели на близком уровне. ​

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