Овечкин — второй, Малкин — четвертый. 10 лучших русских хоккеистов прямо сейчас
Вторая часть рейтинга «СЭ».
Вторая часть рейтинга «СЭ».
Вторая часть рейтинга сильнейших российских игроков на данный момент.
Вчера мы представили первую часть рейтинга топ-50 лучших российских хоккеистов, а сейчас вашему вниманию самое интересное — первая десятка этого списка.
Напомним, что главный критерий при ранжировании спортсменов — выступление в минувшем сезоне, прошлые заслуги принимались в расчет, но учитывались куда меньше, чем успехи в последних регулярном чемпионате и
1) На первенство или в худшем случае попадание в тройку мог претендовать любой из тех игроков, кто оказался в топ-6 — в зависимости от выступления в
2) Никита Кучеров и Евгений Малкин провели фантастический регулярный чемпионат, выбив или почти выбив «сотку» — Овечкин, Кузнецов и Панарин исключительно по его итогам котировались бы чуть ниже. Однако виртуальное отставание было не слишком большим, и
3) По поводу лидерства Кузнецова мнения разделились — однако с перевесом в один голос он
4) При этом и Панарин, и Андрей Василевский недалеко — каждый из них в минимальной степени повинен в вылете своего клуба из
5) С местами с 7 по 10-е выбор был гораздо проще. Сергей Бобровский продолжает оставаться одним из сильнейших голкиперов НХЛ, но ни его регулярка, ни
6) Похожие слова можно сказать про Александра Радулова — он выдержал свой уровень, но выше головы не прыгнул. Статистически он провел лучший сезон в НХЛ, но он и по очкам уступает российским лидерам (кому-то значительно — 72 против 98 и 100 у Малкина и Кучерова), так еще и его команда не попала в
7) Единственный защитник в топ-10 — Иван Проворов, и это абсолютно заслуженно.
8) Наконец, Евгений Дадонов — как в случае с Кузнецовым и Овечкиным, так и в борьбе форварда «Флориды» и Владимира Тарасенко при голосовании все решил один балл. Нападающий «Сент-Луиса», конечно, сильнее потенциально, но данный конкретный сезон они провели на близком уровне.