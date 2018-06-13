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13:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В США назвали полный список претендентов на Ковальчука

Журналист Пьер Лебрюн назвал полный список клубов из НХЛ, которые заинтересованы в подписании контракта с нападающим Ильей Ковальчуком.

Источник: Спорт-Экспресс

Форвард, после ухода из СКА решивший вернуться в Северную Америку, официально сможет заключить соглашение с одной из команд лиги не раньше 1 июля.

— Основные претенденты на Ковальчука — «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Рейнджерс», — цитирует Лебрюна The Athletic. — Вторая волна — «Детройт», «Сент-Луис», «Даллас» и «Анахайм».

Напомним, Ковальчук уже выступал в НХЛ за «Атланту» (2001−2004, 2005−2010 гг.) и «Нью-Джерси» (2010−2013 гг). После ухода из «Дэвилз» он пять лет выступал за СКА, вместе с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.

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