В США назвали полный список претендентов на Ковальчука

Источник: Спорт-Экспресс

Форвард, после ухода из СКА решивший вернуться в Северную Америку, официально сможет заключить соглашение с одной из команд лиги не раньше 1 июля.

— Основные претенденты на Ковальчука — «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Рейнджерс», — цитирует Лебрюна The Athletic. — Вторая волна — «Детройт», «Сент-Луис», «Даллас» и «Анахайм».