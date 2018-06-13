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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Тротц — о победе «Вашингтона»: Это успех всего мира, мы — отражение общества

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц выступил с речью во время чемпионского парада своей команды в честь победы в Кубке Стэнли.

Источник: AP 2018

Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4−2), «Питтсбург Пингвинз» (4−2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4−3) и «Вегас Голден Найтс» (4−1).

«Это успех всего мира. В нашей команде играют американцы, канадцы, русские, чехи, словаки, австралийцы, датчане. Это является отражением нашего общества. Мы были все вместе и всё преодолели. Любите нас, и мы сделаем это снова!» — сказал Тротц во время выступления перед болельщиками.

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