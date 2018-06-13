Тротц — о победе «Вашингтона»: Это успех всего мира, мы — отражение общества

«Это успех всего мира. В нашей команде играют американцы, канадцы, русские, чехи, словаки, австралийцы, датчане. Это является отражением нашего общества. Мы были все вместе и всё преодолели. Любите нас, и мы сделаем это снова!» — сказал Тротц во время выступления перед болельщиками.