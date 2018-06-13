Разрешите приземлиться? 5 вариантов для Ковальчука в НХЛ

Источник: AP 2018

Проведя пять сезонов в КХЛ, Илья Ковальчук вновь возвращается за океан. 35-летний форвард дождался своего «свободного агентства» и, несмотря на свой достаточно солидный по хоккейным меркам возраст, вызвал серьёзный интерес среди заокеанских боссов. Илья покинул НХЛ в 2013 году, имея в активе 417 голов в 816 матчах, и по среднему количеству шайб за игру (0,511) занимает 18-е место в истории лиги — даже Овечкин и Стэмкос расположились позади. Каждая команда, которая заинтересована в Ковальчуке нынешним летом, идёт на определённый риск. Илья не играл в НХЛ на протяжении пяти лет, а подписанные контракты с возрастными хоккеистами могут стать тяжёлым бременем для клуба, поскольку выкупить такой договор со «скидкой» для потолка зарплат будет невозможно.



До 1 июля Ковальчук формально не является свободным агентом, но уже вовсю общается с командами. Клубов, готовых взять Илью на одно- или двухлетний контракт, достаточно много. Своеобразным образцом для руководства команд является договор, который год назад подписал с «Торонто» другой известный ветеран Патрик Марло, которому предложили трёхлетнее соглашение на сумму $ 6,25 млн в год. Возможно, Ковальчук будет более уступчив в плане зарплаты, поскольку для него крайне важно попасть в сильную команду. «Если бы речь шла о деньгах, он просто остался бы в КХЛ», — сказал один из руководителей команд НХЛ на правах анонимности.



Предлагаем свой список главных претендентов на 17-го номера.

«Лос-Анджелес Кингз»

«Короли» сватали Ковальчука ещё в 2010-м, когда он уходил из невзрачной «Атланты», в которой оттрубил 5 лет. Тогда калифорнийцы были очень близки к заключению контракта с Ильёй, но он, в итоге, предпочёл Восточное побережье и выбрал вариант с «Нью-Джерси». Нынче руководство «Кингз» предпринимает новую попытку заполучить россиянина — команда пытается измениться и избавиться от тяжеловесного стиля, который позволил ей выиграть два Кубка Стэнли, но перестал быть актуальным.



В прошлом сезоне у «Кингз» были очень невесёлые дела в плане результативности и общей атакующей игры. По количеству заброшенных шайб «Лос-Анджелес» шёл на 16-м месте в лиге, по эффективности большинства — на 17-м, а разрыв между лучшим бомбардиром команды Анже Копитаром и любым другим игроком команды составил целую пропасть (31 балл). «Лос-Анджелесу» необходим забивной форвард, и не случайно, что «короли» пригласили Ковальчука к себе на личную беседу. «Наверняка они проявляли интерес к Джеффу Скиннеру и Максу Пачьоретти. С Ковальчуком они также пытаются договориться», — отметил известный обозреватель Эллиотт Фридман.

«Сан-Хосе Шаркс»

Ещё один представитель Золотого штата — «Сан-Хосе», который возглавляет давний охотник за Ковальчуком генменеджер Дуг Уилсон и главный тренер Питер Дебур. Именно Дебур, работавший с Ильёй в «Нью-Джерси», является главным козырем «акул», которых пока трудно назвать полноценным претендентом на успешное выступление в плей-офф. В сезоне-2010/11 под руководством Дебура в «Дэвилз» Ковальчук получал более 24 минут игрового времени, что очень много для хоккеиста атакующего амплуа, не играющего в спецбригаде меньшинства.



«Я очень любил Кови в “Нью-Джерси”, мы вместе выходили в финал Кубка Стэнли. Он был очень важной частью команды, мне нравилось с ним работать. Я не видел его четыре или пять лет, но уверен, что у него ещё осталось много сил и желания играть. Мы с ним в хороших отношениях, я уважаю его как хоккеиста и человека», — сказал Дебур.



Потенциальное возвращение Ковальчука вкупе с возможностью сделки и приглашения Джона Тавареса, а также новый контракт для Джо Торнтона могут сделать «Шаркс» новым фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли.

«Детройт Ред Уингз»

«Красные крылья» — это совсем другой сценарий развития событий, нежели солнечная Калифорния. «Детройт» находится в кризисе и с переменным успехом пытается проводить перестройку команды, вектор которой пока не слишком ясен. «Ролевой моделью» романа Ильи и «Ред Уингз» может стать опыт Александра Радулова, который подписал однолетний контракт с «Монреалем» в свой первый сезон после возвращения из КХЛ. Хорошая игра позволила Радулову восстановить свою репутацию и даже стать любимцем капризной канадской публики, а через год Александр заключил крупное многолетнее соглашение с «Далласом».



Контракт Ковальчука с «Детройтом» может заключён по этой же модели. Однолетний договор на сумму около $ 6−7 млн с возможностью обмена во время дедлайна в клуб посильнее — это может быть выгодно обеим сторонам. Солидный интерес руководства «Ред Уингз» к Илье уже подтвердили авторитетные инсайдеры Даррен Дрегер и Пьер ЛеБрюн. «Детройт» в последние годы утратил свой былой лоск, и некогда самая русская команда лиги может попытаться вернуть себе болельщицкие симпатии за счёт Ковальчука. Конечно, о претензиях на Кубок Стэнли в составе «красных крыльев» россиянину придётся забыть, но взамен появится возможность показать товар лицом и не торопясь выбрать команду, где шансы на успех будут максимальными.

«Сент-Луис Блюз»

Расставание с Полом Штястны стало шоком для болельщиков «Блюз» в завершившемся сезоне: по средней результативности «Сент-Луис» опустился на 24-е место в лиге, и общее настроение в стане «музыкантов» можно назвать подавленным — уже никто не вспоминает о прошлогодних успехах и выходе в третий раунд плей-офф. Возможный дуэт Ковальчука с Владимиром Тарасенко был бы хорошим фундаментом для свежего старта «Сент-Луиса», который обладает вполне крепким составом и $ 13 млн. свободных денег. Все основные звёзды «Блюз» подписаны ещё как минимум на один сезон, поэтому все возможности приглашения российского снайпера у команды есть. «Да, “Сент-Луис” проявляет интерес к Ковальчуку», — отметил Даррен Дрегер. «Илья поступает правильно. Он создаёт интерес к себе на рынке свободных агентов, чтобы в конце извлечь из этого максимальную пользу», — добавил Эллиотт Фридман.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Об интересе к Ковальчуку со стороны «синерубашечников» писали ещё весной. Главные аргументы в пользу «Рейнджерс» таковы: у Ильи есть недвижимость в Нью-Йорке, так как он несколько сезонов отыграл в «Дэвилз», Восточное побережье удобно для перелётов в Россию, а проводящий реконструкцию состава клуб может оттолкнуться от российской звезды, чтобы начать новую жизнь.



«Несмотря на немолодой возраст, Ковальчук борется на льду, он забивает, он является лидером. Было бы ошибкой думать, что Илья закончился после ухода из “Нью-Джерси”. Он идеально подходит для команды, которая ищет человека, вокруг которого можно было бы построить новое ядро. Он может стать жизненно важным элементом для коллектива. Было бы позором, если бы “Рейнджерс” потерял возможность подписать хоккеиста, который сам хотел играть на Бродвее», — так писал о Ковальчуке в начале мая ветеран североамериканской журналистики Ларри Брукс. Другое дело, что на построение чемпионской команды могут уйти годы — об этом Ковальчук может спросить у своего давнего друга Овечкина.

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«Бостон Брюинз»