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20:39 (мск), источник: Sport24

«Овечкина — в президенты». Как в столице США прошел чемпионский парад «Кэпиталз»

Вашингтон в экстазе.

Источник: Sport24

В пятницу вечером «Вашингтон Кэпиталз» выиграл пятый матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги у «Вегаса» и впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. А уже во вторник утром в столице США прошел чемпионский парад. Удивительная оперативность и пример лучшим клубам Континентальной хоккейной лиги — руководители казанского «Ак Барса» в этом сезоне почему-то решили провести аналогичный парад через месяц после завоевания Кубка Гагарина, а в итоге так и не смогли проехать по городу из-за плохой погоды.

Перед началом парада хоккеистов и тренеров «Вашингтона» ждала фотосессия. На командном фото их запечатлели с тремя трофеями — Кубком Стэнли, Призом принца Уэльского за победу в Восточной конференции и «Конн Смай Трофи», который был вручен Александру Овечкину, как лучшему игроку плей-офф.

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Сцену чемпионского парада украшала надпись «Чемпионы мира». Что же, вполне допустимо в адрес лучшей команды сильнейшей хоккейной лиги планеты.

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Ту же надпись для закрепления разместили на автобусе.

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Тем болельщикам, у кого не получалось посетить парад из-за работы, предлагали воспользоваться вот такими освобождениями.

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Хоккеистам освобождения не нужны, они и так в отпуске. Александр Овечкин разминается перед встречей с фанатами.

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Кто должен доставить Кубок Стэнли на парад? Конечно же, Ови. Он вообще выпускал его из рук с вечера пятницы?

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Ну, поехали!

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У маскота клуба свое транспортное средство.

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Заливочные машины тоже в деле.

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«Вашингтон» сегодня превратился в одно большое красное море. Даже светофоры старались соответствовать.

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У здания Национального архива США точно никогда не собиралось столько народа.

В параде принял участие популярный в Америке рестлер Triple H. Чемпионский пояс WWE, как пропуск на чемпионский парад.

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Чемпионский парад на земле, парад самолетов в небе. Кубок в руках … у Александра Овечкина.

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Автобус двигается по городу. Кубок в руках … в общем, вы поняли.

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Человек-Кубок Стэнли. Теперь в Вашингтоне встречаются и такие.

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Прямо по ходу парада «Вашингтон» поздравил экс-президент США Барак Обама. Теплые слова от фаната «Чикаго Блэкхокс» дорогого стоят.

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Натан Уокер — первый австралийский обладатель Кубка Стэнли. Ему доверили важную миссию — дарить болельщикам чемпионские кулоны.

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Вот так выглядит абсолютное счастье. «Вашингтон» и Овечкин свели этого город с ума.

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Пара плакатов, которые хорошо объяснят, кто главный человек Вашингтона прямо сейчас.

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Артем Гаев

Вашингтон Кэпиталз
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