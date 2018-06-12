«Овечкина — в президенты». Как в столице США прошел чемпионский парад «Кэпиталз»
Вашингтон в экстазе.
Вашингтон в экстазе.
В пятницу вечером «Вашингтон Кэпиталз» выиграл пятый матч финала
Перед началом парада хоккеистов и тренеров «Вашингтона» ждала фотосессия. На командном фото их запечатлели с тремя трофеями — Кубком Стэнли, Призом принца Уэльского за победу в Восточной конференции и «Конн Смай Трофи», который был вручен Александру Овечкину, как лучшему игроку
Сцену чемпионского парада украшала надпись «Чемпионы мира». Что же, вполне допустимо в адрес лучшей команды сильнейшей хоккейной лиги планеты.
Ту же надпись для закрепления разместили на автобусе.
Тем болельщикам, у кого не получалось посетить парад
Хоккеистам освобождения не нужны, они и так в отпуске. Александр Овечкин разминается перед встречей с фанатами.
Кто должен доставить Кубок Стэнли на парад? Конечно же, Ови. Он вообще выпускал его из рук с вечера пятницы?
Ну, поехали!
У маскота клуба свое транспортное средство.
Заливочные машины тоже в деле.
«Вашингтон» сегодня превратился в одно большое красное море. Даже светофоры старались соответствовать.
У здания Национального архива США точно никогда не собиралось столько народа.
В параде принял участие популярный в Америке рестлер Triple H. Чемпионский пояс WWE, как пропуск на чемпионский парад.
Чемпионский парад на земле, парад самолетов в небе. Кубок в руках … у Александра Овечкина.
Автобус двигается по городу. Кубок в руках … в общем, вы поняли.
Прямо по ходу парада «Вашингтон» поздравил
Натан Уокер — первый австралийский обладатель Кубка Стэнли. Ему доверили важную миссию — дарить болельщикам чемпионские кулоны.
Вот так выглядит абсолютное счастье. «Вашингтон» и Овечкин свели этого город с ума.
Пара плакатов, которые хорошо объяснят, кто главный человек Вашингтона прямо сейчас.
Артем Гаев