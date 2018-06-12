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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вегас» подписал контракт с серебряным призёром ОИ-2018

Клуб «Вегас Голден Найтс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с немецким нападающим Бруксом Мачеком.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, зарплата составит $ 650 тыс.

Мачек сезон-2017/18 отыграл в немецком клубе «Ред Булл», в 50 матчах регулярного чемпионата записав на свой счёт 44 (26+18) очка при показателе полезности «+20» и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард набрал 15 (8+7) баллов. Мачек — серебряный призёр Олимпийских игр—2018, заработав на турнире 5 (3+2) очков.

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