«Вегас» подписал контракт с серебряным призёром ОИ-2018
Клуб «Вегас Голден Найтс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с немецким нападающим Бруксом Мачеком.
Клуб «Вегас Голден Найтс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с немецким нападающим Бруксом Мачеком.
Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, зарплата составит $ 650 тыс.
Мачек сезон-2017/18 отыграл в немецком клубе «Ред Булл», в 50 матчах регулярного чемпионата записав на свой счёт 44 (26+18) очка при показателе полезности «+20» и 10 минутах штрафного времени. В