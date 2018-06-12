Десятки тысяч человек участвуют в чемпионском параде обладателя Кубка Стэнли «Вашингтона»

Источник: AP 2018

Как убедился корр. ТАСС, пешеходная часть Конститьюшн-авеню, которая простирается вдоль центрального бульвара, буквально превратилась в красное море людей в футболках любимой команды.

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Желающие встретить чемпионов начали выстраиваться вдоль одной из главных улиц города с самого раннего утра, хотя сам парад и стартовал от Капитолия только в 11:00 утра (18:00 мск). Вдоль проезжей части Конститьюшн-авеню собрались тысячи людей всех возрастов, национальностей, на улицу высыпали и работники федеральных ведомств, расположенных на этой улице.

Примечательно, что парад победителей Кубка Стэнли фактически на некоторое время парализовал даже работу федерального правительства США, которое в понедельник разослало внутри ведомств циркуляры, разрешающие госслужащим в период с 10:30 до 14:30 (17:30 до 21:30 мск) покинуть рабочее место на два часа, чтобы отпраздновать победу «Вашингтона». Ближе к 11 часам утра к Конститьюшн- авеню начали стекаться и работники местных офисов, многие из которых по пути покупали у уличных торговцев красные футболки с логотипом любимой команды и облачались в них. Пожарное управление Вашингтона ради парада выделило две пожарные машины, между выдвинутыми лестницами которых над проезжей частью был вывешен огромный американский флаг.

Нельзя не отметить и тот факт, что сотни, а то и тысячи людей в центре столицы «превратились» в капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, надев футболку любимого игрока с цифрой восемь на спине. Многие также пришли в футболках форварда команды Евгения Кузнецова.