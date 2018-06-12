Ковальчук возвращается в НХЛ. Куда и зачем

Источник: Sport24

Что происходит?

Российский нападающий Илья Ковальчук прямо сейчас находится в США, где проводит переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги. Как в субботу сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер, экс-форвард питерского СКА и лучший снайпер сборной России на Олимпийских играх прибыл в Калифорнию, где планировал контактировать с представителями двух клубов — «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс».

В воскресенье Дрегер подтвердил эту информацию, добавив, что всего Ковальчуком интересуются 8−9 клубов сильнейшей лиги мира.

Почему Ковальчук так интересен клубам НХЛ?

Здесь стоит напомнить, что в НХЛ Ковальчук уже играл — на протяжении 11 сезонов. Его статистика за океаном была очень крутой: 816 очков (417 шайб + 399 передач) в 816 матчах. А по итогам сезона-2003/2004 Илья завоевал «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер регулярного чемпионата. Абсолютно очевидно, что, если бы в 2013 году форвард не принял решение вернуться в Россию, сегодня на его счету было бы больше 1000 очков в главной североамериканской лиге.

Да, покидал США Ковальчук под не самые приятные комментарии. Журналисты и болельщики очень негативно отнеслись к тому, что хоккеист досрочно попрощался с «Нью-Джерси Девилз», контракт с которым действовал до 2025 года. Но за те пять лет, что Илья провел в России, эмоции улеглись, Ковальчука в НХЛ снова рассматривают исключительно в качестве топ-форварда, способного даже в 35 лет принести пользу многим клубам.

Зачем он решил вернуться в НХЛ?

О том, что Илья во второй раз в карьере попытается покорить НХЛ стало известно сразу после финала хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане. Золото Игр позволило войти в «Тройной золотой клуб», где числятся хоккеисты, побеждавшие на Олимпиаде, чемпионате мира и в розыгрыше Кубка Стэнли, нападающему Павлу Дацюку. Ковальчук тут же поставил перед собой аналогичную цель.

Я Пашу поздравляю, он это заслужил. «Тройной золотой клуб» — это очень почетно, он настоящий капитан, я невероятно за него рад. Ему скоро 40 будет, а у меня еще есть пять-шесть лет, так что буду стараться. Конечно, я знаю, что для этого надо выиграть Кубок Стэнли, или, думаете, я не знал? Буду пробовать. Илья Ковальчук, нападающий сборной России по хоккею ().

На решение Ковальчука, наверняка, серьезно повлиял и еще один факт. В тот момент, когда хоккеисту исполнилось 35 лет, он стал неограниченно свободным агентом, «Девилз» лишились преимущественных прав на него, а для подписания контракта с другим клубом Илье больше не нужно было получать одобрение от всех остальных команд лиги. Выиграть с «Нью-Джерси» Кубок Стэнли, как и получить согласие 31-го клуба НХЛ, Ковальчуку было бы очень проблематично.

Из-за того, что российский форвард уже выступал в главной североамериканской лиге, новый контракт он может подписать не ранее 1 июля, но переговоры с клубами ему разрешено вести заранее.

Что лучше- «Лос-Анджелес» или «Сан-Хосе»?

На данный момент называются два реальных варианта для продолжения карьеры одного из лучших форвард в истории российского хоккея — «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс».

На бумаге предпочтительнее выглядит вариант с «Акулами». Во-первых, тренирует эту команду Питер Дебур — специалист, который работал с Ковальчуком в «Нью-Джерси» и у которого от сотрудничества с россиянином остались самые приятные впечатления. В 2013-м возвращение Ковальчука в Россию стало для тренера настоящим шоком, ведь еще годом ранее «Дьяволы» играли в финале плей-офф.

Это огромная потеря — это очевидный факт. По игровому времени, по игре в неравных составах, по игре 5-на-5. Ковальчук — один из лучших хоккеистов в мире. Мы, как команда, должны решить, как нам восполнить образовавшийся вакуум. Питер Дебур, главный тренер «Нью-Джерси Девилз», 2011−2015.

Во-вторых, у «Шаркс» есть деньги под потолком зарплат для того, чтобы предложить достойный контракт Ковальчуку, особенно с учетом возможного выкупа последнего года соглашения защитника Пола Мартина, который освободит почти 3 миллиона долларов. В-третьих, «Сан-Хосе» очень неплохо укомплектован, уже в этом сезоне мог вполне выйти в финал конференции, не попадись ему на пути невероятный «Вегас», а приход классного снайпера должен помочь клубу совершить решающий рывок к первому Кубку Стэнли в истории франшизы.

Свои плюсы есть и у «Лос-Анджелеса». Прежде всего, это вроде бы достаточное количество свободных денег и опыт больших побед — «Короли» выигрывали главный трофей НХЛ не так давно, в 2012 и 2014 годах. Правда есть мнение, что Ковальчуку не очень подходит стиль игры «Кингз», да и «сухое» поражение в первом раунде нынешнего плей-офф все от того же «Вегаса» немного смущает.

В общем, между «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесом» Илье лучше выбирать первый вариант.

Какие еще клубы претендуют на Ковальчука?

Весной в качестве приоритетного для Ильи варианта трудоустройства назывался «Нью-Йорк Рейнджерс», но со временем о нем стали говорить гораздо реже и, скорее всего, это к лучшему. «Синерубашечники» затевают очередную перестройку и участвовать в ней Ковальчуку нет никакого смысла, он собирается вернуться в НХЛ с очень конкретной целью, к которой становление того или иного клуба не имеет никакого отношения.