Овечкин написал открытое письмо после победы в Кубке Стэнли. От него мурашки по коже

Источник: Sport24

Главное событие всего хоккейного сезона — победа «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли. В столице США этого события ждали 44 года, да и в России триумфу «Кэпиталз» радуются едва ли не больше, чем победе национальной сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане, до которых так и не доехали хоккеисты из НХЛ. Особенно болельщики восхищаются капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, выигравшим один из главных трофеев мирового хоккея спустя 13 лет после переезда в Северную Америку.

В воскресенье Овечкин опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором поблагодарил всех людей, которые помогли ему осуществить мечту. Вот они — самые трогательные слова этого чемпионского уикенда.

«Прошло 13 лет, и теперь я и мои парни — обладатели Кубка Стэнли. Хочу сказать спасибо Джорджу Макфи и всем скаутам, которые помогали выбрать меня на драфте. Теду Леонсису, который вместе со своей семьей позволил чувствовать себя здесь как дома. Всем своим партнерам по команде, сотрудникам клуба, но хочу рассказать, что я очень доволен и фанатами «Вашингтона»!

Теперь хочу сказать спасибо и моей семье, без которой я бы никогда не достиг трофея. Мама, папа и мой брат всегда верили в меня и поддерживали, я чувствую вашу энергию и эмоции, которые помогли мне стать собой. Хочу сказать спасибо и всем моим друзьям, моему тренеру и всем остальным.

Самое главное — меня продолжала поддерживать и любить моя жена Анастасия, которая делает это каждый день. Я тебя очень люблю! Теперь мы можем праздновать и запоминать этот момент на всю жизнь. Потому что это Кубок!.