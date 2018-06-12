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10:48 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты «Вашингтона» Овечкин и Холтби с Кубком Стэнли посетили шоу Фэллона

ТАСС, 12 июня. Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин и его партнер по команде вратарь Брэйден Холтби вместе с Кубком Стэнли посетили юмористическое шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon («Вечернее шоу Джимми Фэллона»), которое выходит в эфир на американском телеканале NBC.

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На прошлой неделе «Вашингтон» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4−1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Ведущий шоу в начале интервью с Овечкиным и Холтби показал номер свежего журнала Sports Illustraded, на обложке которого изображен российский форвард и Кубок Стэнли. «Это довольно круто, — описал свои ощущения от попадания на обложку издания Овечкин. — Ну, я хорошо выгляжу, почему бы и нет?».

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«Ты зверь, парень, это невероятно, — обратился Фэллон к российскому нападающему. — Ты уже 13 лет играешь в НХЛ, чувствуешь облегчение после победы в Кубке Стэнли?» «Ты так много работаешь, чтобы добиться победы. И когда ты, наконец, достигаешь своей цели, то сразу даже не можешь поверить в это», — ответил Овечкин.

«Я видел видеозаписи того, как вы просто без остановок отмечаете эту победу, это замечательно, я бы тоже так себя вел на вашем месте. Тем более это не все хорошие новости, ты женился перед началом сезона, а теперь вы с женой ждете ребенка», — продолжил разговор Фэллон. «Да, это прекрасный, прекрасный год для меня», — прокомментировал слова ведущего шоу Овечкин.

Затем Фэллон предложил выпить из Кубка Стэнли, который Овечкин и Холтби принесли на шоу, и пригласил в студию американского жокея Майка Смита, который стал обладателем Тройной короны (победа на трех самых крупных скачках США). Все четверо стали пить из кубка с помощью соломинок. «Это слишком долго, я думаю вы знаете, что надо делать», — обратился Фэллон к хоккеистам, после чего игроки «Вашингтона» подняли ведущего и держали его вниз головой, пока он пил из кубка. Таким образом Фэллон и гости его шоу подшутили над Овечкиным, который подобным способом отмечал победу.

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