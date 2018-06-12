Ковальчук попал в сферу интересов 9 клубов НХЛ

Источник: РИА "Новости"

По информации североамериканского инсайдера Даррена Дрегера, Ковальчук провел встречу с руководством «Сан-Хосе Шаркс». Ранее нападающий встречался с представителями «Лос-Анджелес Кингз». Как сообщает источник, Ковальчук входит в сферу интересов 8−9 клубов НХЛ.

Контракт Ковальчука с клубом НХЛ может быть подписан не ранее 1 июля 2018 года. 35-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом.