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10:12 (мск), источник: Советский спорт

Ковальчук попал в сферу интересов 9 клубов НХЛ

Российский хоккеист Илья Ковальчук намерен выступать в следующем сезоне в НХЛ.

Источник: РИА "Новости"

По информации североамериканского инсайдера Даррена Дрегера, Ковальчук провел встречу с руководством «Сан-Хосе Шаркс». Ранее нападающий встречался с представителями «Лос-Анджелес Кингз». Как сообщает источник, Ковальчук входит в сферу интересов 8−9 клубов НХЛ.

Контракт Ковальчука с клубом НХЛ может быть подписан не ранее 1 июля 2018 года. 35-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

Напомним, что после вылета СКА из плей-офф в завершившемся сезоне Ковальчук заявил о желании провести два-три года в НХЛ.

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