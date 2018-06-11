Овечкин сфотографировался с дочерью Трампа и Кубком Стэнли
Игроки «Вашингтона», продолжающие отмечать победу в Кубке Стэнли, случайно встретились с дочерью президента США Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.
Игроки «Вашингтона», продолжающие отмечать победу в Кубке Стэнли, случайно встретились с дочерью президента США Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.
Александр Овечкин приехал с одноклубниками в Cafe Milano, где, как оказалось, ужинали Джаред и Иванка.
Овечкин, Том Уилсон, Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Брукс Орпик, Алекс Чейссон и Филип Грубауэр сфотографировались с ними вместе с Кубком Стэнли.