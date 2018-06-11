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17:14 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Овечкин сфотографировался с дочерью Трампа и Кубком Стэнли

Игроки «Вашингтона», продолжающие отмечать победу в Кубке Стэнли, случайно встретились с дочерью президента США Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.

Источник: AP 2018

Александр Овечкин приехал с одноклубниками в Cafe Milano, где, как оказалось, ужинали Джаред и Иванка.

Овечкин, Том Уилсон, Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Брукс Орпик, Алекс Чейссон и Филип Грубауэр сфотографировались с ними вместе с Кубком Стэнли.

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