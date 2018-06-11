Овечкин сфотографировался с дочерью Трампа и Кубком Стэнли

Александр Овечкин приехал с одноклубниками в Cafe Milano, где, как оказалось, ужинали Джаред и Иванка.



Овечкин, Том Уилсон, Дмитрий Орлов, Джон Карлсон, Брукс Орпик, Алекс Чейссон и Филип Грубауэр сфотографировались с ними вместе с Кубком Стэнли.