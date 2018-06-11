Родители Овечкина: Саша после неудач в Кубке Стэнли запирался в спальне и рыдал

Источник: Советский спорт

«Сюжет у этой победы «Кэпиталз» в плей-офф просто захватывающий! — восклицает Татьяна Овечкина. — Наши ребята прошли извилистой дорогой плей-офф и завоевали Кубок Стэнли. Осчастливили не только Вашингтон, но и всю Россию. Сколько дней уже об этой победе говорят!

Саша, Женя Кузнецов, Дима Орлов приняли эстафету от Фетисова, Федорова, Ларионова… Они тоже прославляли нашу страну в Америке. Не каждому удалось попасть в сотню величайших игроков НХЛ, когда лига составила такой рейтинг. Туда из россиян вошли только Сергей Федоров, Павел Буре, Павел Дацюк и мой сын. А как забрасывать столько шайб в каждом сезоне? Просто задумайтесь, каково это — забить 50 голов в одном сезоне. И сколько людей в лиге это делают из года в год? Пока это удается только Саше.

Отдельно хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали «Вашингтон» и моего сына. Тех, кто в России не спал ночами, смотрел этот восхитительный хоккей. Нам эта поддержка очень важна, и Саша ее очень хорошо чувствует. Титул MVPв плей-офф, лучшего снайпера, Кубок Стэнли — все это в том числе благодаря вашей хорошей энергетике, которая передается даже через океан.

И удачи нашим футболистам — путь этот Кубок Стэнли станет маяком для сборной России, которая уже 14 июня стартует в Москве на чемпионате мира. Этот трофей поможет нашим спортсменам поверить в себя и сыграть хорошо. Знайте, что все в ваших руках, нет ничего невозможного.

А вот что рассказал папа Овечкина — Михаил Викторович:

«Мой сын — уже парень взрослый, женатый, скоро пойдут дети. Я только говорю Саше: нужно рожать побольше. Вот Илюха Ковальчук — молодец, просто красавец! Четверо детей — это же сказка. Двое мальчиков, двое девочек. Мне очень нравится Илья — и как игрок, и как глава большого семейства.

Я сам всю жизнь рос в большой семье. Жили дружно. Если сын спросит совета — я скажу, что нужно рожать в Америке. Потому что лететь беременной через океан — это риск. Все-таки первый ребенок. А сыну надо держать жену за руку, находиться рядом.

Сейчас Вашингтон стоит на ушах, и многие ходят в майках с фамилией Ovechkin. Ажиотаж невероятный. Я это понял, уже когда сын набрал мне из раздевалки «Кэпиталз» сразу после победы. Соединились по видеосвязи.

Я поздравил Сашу. А он кричит: «Люблю, целую!» Шум вокруг страшный, ничего не слышно. Поэтому жду на даче, когда сын вернется в Россию — желательно сразу с Кубком Стэнли.

Наконец-то, долгожданная победа! Сколько разных историй было! «Вашингтон» попадал «Монреалю», «Питтсбургу», «Рейнджерс», хотя захватывал лидерство в серии. И пошло-поехало. Ко всем трем своим чемпионствам «Питтсбург» приходил через «Кэпиталз». Это уже стало каким-то наваждением.

Сашка очень переживал. Закрывался в спальне, его никто не беспокоил. Может, он там даже рыдал. Очень обидно, когда кажется, ты поймал птицу удачи за хвост, но она вырывается в небеса.