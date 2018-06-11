Родители Овечкина: Саша после неудач в Кубке Стэнли запирался в спальне и рыдал
Татьяна Николаевна и Михаил Викторович Овечкины рассказали о великой победе своего сына, капитана «Вашингтона» и обладателя Кубка Стэнли.
Татьяна Николаевна и Михаил Викторович Овечкины рассказали о великой победе своего сына, капитана «Вашингтона» и обладателя Кубка Стэнли.
«Сюжет у этой победы «Кэпиталз» в
Саша, Женя Кузнецов, Дима Орлов приняли эстафету от Фетисова, Федорова, Ларионова… Они тоже прославляли нашу страну в Америке. Не каждому удалось попасть в сотню величайших игроков НХЛ, когда лига составила такой рейтинг. Туда из россиян вошли только Сергей Федоров, Павел Буре, Павел Дацюк и мой сын. А как забрасывать столько шайб в каждом сезоне? Просто задумайтесь, каково это — забить 50 голов в одном сезоне. И сколько людей в лиге это делают из года в год? Пока это удается только Саше.
Отдельно хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали «Вашингтон» и моего сына. Тех, кто в России не спал ночами, смотрел этот восхитительный хоккей. Нам эта поддержка очень важна, и Саша ее очень хорошо чувствует. Титул MVPв
И удачи нашим футболистам — путь этот Кубок Стэнли станет маяком для сборной России, которая уже 14 июня стартует в Москве на чемпионате мира. Этот трофей поможет нашим спортсменам поверить в себя и сыграть хорошо. Знайте, что все в ваших руках, нет ничего невозможного.
А вот что рассказал папа Овечкина — Михаил Викторович:
«Мой сын — уже парень взрослый, женатый, скоро пойдут дети. Я только говорю Саше: нужно рожать побольше. Вот Илюха Ковальчук — молодец, просто красавец! Четверо детей — это же сказка. Двое мальчиков, двое девочек. Мне очень нравится Илья — и как игрок, и как глава большого семейства.
Я сам всю жизнь рос в большой семье. Жили дружно. Если сын спросит совета — я скажу, что нужно рожать в Америке. Потому что лететь беременной через океан — это риск.
Сейчас Вашингтон стоит на ушах, и многие ходят в майках с фамилией Ovechkin. Ажиотаж невероятный. Я это понял, уже когда сын набрал мне из раздевалки «Кэпиталз» сразу после победы. Соединились по видеосвязи.
Я поздравил Сашу. А он кричит: «Люблю, целую!» Шум вокруг страшный, ничего не слышно. Поэтому жду на даче, когда сын вернется в Россию — желательно сразу с Кубком Стэнли.
Сашка очень переживал. Закрывался в спальне, его никто не беспокоил. Может, он там даже рыдал. Очень обидно, когда кажется, ты поймал птицу удачи за хвост, но она вырывается в небеса.
Ну, а теперь пришло время для праздника…