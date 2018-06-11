О чем теперь мечтает Овечкин. Что ждет русскую суперзвезду после долгожданного Кубка Стэнли

Источник: Sport24

Контракт с «Вашингтоном»

В 2008-м году Александр Овечкин подписал с «Вашингтон Кэпиталз» контракт на 13 лет и 124 миллиона долларов. Ови стал первым в НХЛ игроком, в соглашении которого прописали сумму, превышающую 100 миллионов долларов. В тот момент довольны были все. «Вашингтон» надолго привязал к себе одного из лучших форвардов мира, сумма и продолжительность контракта позволили самому хоккеисту еще раз убедиться в своей уникальности и не беспокоиться о будущем, лига могла больше не волноваться, что может потерять своего фронтмена.

Я рад, что остаюсь здесь. Здесь мой второй дом. Мне нравятся болельщики нашего клуба, мне нравится наша команда, мне вообще все здесь нравится. Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз».

Теперь все должны быть довольны еще больше. Овечкин не сломался после нескольких лет неудач в плей-офф и с очередной попытки все-таки осуществил свою мечту и мечту клуба, выиграв первый Кубок Стэнли в истории «Кэпиталз». Нет сомнений, что свой контракт с «Вашингтоном», который истекает в 2021 году, Ови доработает до конца. А вот дальше — возможны варианты.

О чем мечтает Овечкин?

Главной своей цели, за которой пришлось гнаться 13 лет, Овечкин добился — на Кубке Стэнли теперь появится его фамилия. Рассуждения о том, что теперь форварду захочется во второй, третий, четвертый раз выиграть этот трофей, конечно, прекрасны, но можно практически наверняка утверждать — теперь Ови сосредоточится на новой большой мечте. Название ей — золото Олимпийских игр.

Накануне Олимпиады в Пхенчхане капитан «Вашингтона» стал участником истории, к которой в России не смогли отнестись однозначно. Овечкин пообещал приехать на Игры, даже если НХЛ не отпустит туда своих хоккеистов, но, в итоге, обещание не сдержал. Одни говорили, что игрок сделал максимум возможного, пытаясь такими заявлениями заставить лигу изменить свое решение. Другие были категоричны — Александр российских болельщиков обманул.

С Олимпиадой-2022 в Китае все должно быть проще: НХЛ, скорее всего, поедет на Игры, а значит Овечкину на этот раз не нужно будет выдвигать никаких ультиматумов. На главном турнире четырехлетия он сыграет вне зависимости от того, решит ли подписать новый контракт с «Вашингтоном» или вернется в Россию.

Зачем Овечкину олимпийское золото? Во-первых, это единственный из больших турниров, который ему до сих по не покорился (Кубок мира — не в счет, слишком уж нерегулярно он проводится). Во-вторых, победа на Олимпиаде позволит Александру войти в «Тройной золотой клуб», в котором числятся хоккеисты, выигрывавшие чемпионат мира, Олимпийские игры и Кубок Стэнли. Для очень амбициозного форварда членство в этом элитном клубе должно значить многое.

Если говорить о том, к чему будет стремиться Овечкин в ближайшие три года своего контракта с «Вашингтоном», здесь первым делом приходит на ум «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Чтобы побить его Александру нужно забросить еще 288 шайб. С одной стороны — это очень много, с другой — при сезонной норме в 50 голов недостижимой такая цель не выглядит. Есть мнение, что во многом от того, насколько приблизится Овечкин к рекорду великого канадца за ближайшие три года, и будет зависеть его решение о месте дальнейшего продолжения карьеры.

О чем мечтает «Вашингтон»?

«Когда мы подписывали новый контракт на 13 лет, и за столом собралась вся наша семья — я, мой муж, Саша, его брат Миша, мы сказали мистеру Леонсису: «Теперь пять раз выиграем Кубок Стэнли. Один раз уже получилось, осталось еще четыре». Мама Александра Овечкина очень четко объяснила, чего будут хотеть владелец и болельщики «Кэпиталз» в ближайшие годы.

Спустя 44 года с момента основания хоккейной франшизы, в столице США наконец-то убедились — завоевание Кубка Стэнли не является чем-то нереальным. Теперь в городе будут мечтать пережить кубковое безумие этого сезона еще и еще раз. Насколько это реально такое развитие событий? Легче «Вашингтону» точно не станет. Переведет дух «Питтсбург», попробует стать еще мощнее «Нэшвилл», возможно, снова удивит «Вегас», а ведь есть еще «Виннипег», «Тампа-Бэй», «Торонто». В общем, претендентов на Кубок Стэнли — хоть отбавляй. К тому же, «Кэпиталз», на правах действующего обладателя трофея, теперь станут для каждой команды лиги конкурентом принципиальным.

Получается, что если «Столичные» еще раз возьмут серебряную чашу в ближайшее время, слоган нынешнего финала «Добро пожаловать в невозможное» можно будет размещать на их эмблеме.

О чем мечтает Россия?

Все очевидно. На протяжении долгого времени Александр Овечкин — это главная российская звезда в НХЛ. В Северной Америке он играет с 2005-го, лишь на год вернувшись на родину и с ходу выиграв Кубок Гагарина. Нашим же болельщикам точно хочется, видеть в деле одного из лучших хоккеистов в истории страны на постоянной основе. И не по телевизору, в не самое удобное для большинства российских регионов время, а вживую.

Многие мечтают, чтобы Ови вернулся в Россию уже после окончания своего нынешнего контракта, то есть в 2021 году. Форварду будет 35 лет, и он точно будет готов позажигать в КХЛ на протяжении нескольких сезонов. В каком клубе может оказаться Овечкин? Главные варианты для всех очевидны — всемогущий СКА и родное для игрока «Динамо».