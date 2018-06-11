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11:35 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Овечкин пришел с Кубком Стэнли на бейсбольный матч в Вашингтоне

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в субботу днем побывал на бейсбольном матче «Нэшнлс» и «Сан-Франциско».

Источник: AP 2018

Хоккеист пришел на стадион с выигранным недавно Кубком Стэнли.

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Овечкину предоставили право сделать торжественный первый бросок. У российского игрока он не получился, поэтому Овечкин бросил мяч питчеру со второго раза.

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Позже Овечкин позировал с Кубком Стэнли на трибунах.

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