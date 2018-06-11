Овечкин пришел с Кубком Стэнли на бейсбольный матч в Вашингтоне
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в субботу днем побывал на бейсбольном матче «Нэшнлс» и «Сан-Франциско».
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в субботу днем побывал на бейсбольном матче «Нэшнлс» и «Сан-Франциско».
Хоккеист пришел на стадион с выигранным недавно Кубком Стэнли.
Овечкину предоставили право сделать торжественный первый бросок. У российского игрока он не получился, поэтому Овечкин бросил мяч питчеру со второго раза.
Позже Овечкин позировал с Кубком Стэнли на трибунах.