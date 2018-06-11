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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ты вообще больной?» Сергачёв — о Маршанде, «Тампе» и поражении Овечкину

Интервью с главным открытием НХЛ из России.

Источник: AP 2018

Михаил Сергачёв — один из самых талантливых защитников мира, который в 19 лет успешно заиграл в «Тампе» и успел побить ни один рекорд клуба. В интервью «Чемпионату» он рассказал о выступлении в плей-офф, поражении «Вашингтону» и отношении к Брэду Маршанду.

«Овечкин в этом сезоне стал намного лучше играть»

— Говорят, что настоящий хоккей в плей-офф начинается с финала Конференции, до этого «бей-беги». Вы это почувствовали?
— На самом деле, нет. Игроки «Вашингтона» также бились и бежали, просто оказались более техничными, чем наши предыдущие соперники. У «Кэпиталз» есть люди, которые очень много забивают — два паса отдал и гол.

Реально тяжело было с «Нью-Джерси» — они очень много били и бежали. Мы их переиграли за счёт своего мастерства. «Бостон» же мы перебили, больше играли в тело, быстрее бегали. Но вот с «Вашингтоном» так не получилось. Плохо начали серию, с 0−2 тяжело вытаскивать, хотя всё равно дотянули до седьмого матча. Могли шестую игру брать, но что теперь об этом говорить…

— Почему проиграли 0:4 в решающей игре с «Вашингтоном»? Были не готовы?
— Были готовы и морально, и физически. Мы же все профессионалы в команде. Видимо, просто не пошла игра, ведь могли очень много забивать, но не реализовали свои моменты. Да много ошибок мы не делали, но когда их совершали, соперник мигом наказывал нас. Конечно, и доля везения есть, всё-таки исход серии решался в одной игре.

 — Долго отходили от поражения в седьмом матче от «Вашингтона»?
— Обидно очень проигрывать, когда находишься в шаге от выхода в финал. Когда так долго к этому идёшь, когда привыкаешь ко всей этой рутине плей-офф, тяжело проигрывать и отправляться в отпуск. Непросто было это принять. Но до этого у меня тоже были проигрыши. Со всем можно справиться. Расстраиваться бессмысленно, надо делать выводы и работу над ошибками.

 — Вы согласны с мнением, что если бы не Василевский, до седьмого матча в финале Востока не дошло бы дело?
— Конечно! Андрей нас тянул весь сезон. Когда у нас ничего не получалось, Вася играл. Не зря его номинировали на «Везину», считаю, что он лучший вратарь НХЛ. У Васи нет слабых мест — он молодой, атлетичный, хорошо играет с шайбой. Одним словом — лучший.

 — Вы никогда не скрывали, что равнялись на Овечкина. Вас чем-то удивил кумир детства на льду?
— Да ничем не удивил, просто постоянно забивает голы. Его стабильность удивляет —у него нет никаких спадов. Мне кажется, Овечкин сейчас намного лучше стал играть в обороне, отрабатывает каждый момент в плей-офф, под шайбу ложится.

— Следите сейчас за финалом?
— Нет, не смотрю матчи, иногда по утрам только обзоры. Мне без разницы, кто выиграет. «Тампа» же не в финале, — усмехнулся Михаил. — Ни за кого болеть не надо.

«Ты вообще там больной?»

— С «Нью-Джерси» была настоящая бойня. После стычки с Бойлом у вас было лицо красное, как помидор, и всё расцарапанное. Вы производите впечатление очень спокойного человека, что же тогда случилось?
— Эмоции захлестнули. Мы проигрывали матч, который не хотели отдавать. Заработали удаление, а судья не свистел. В последние минуты я вышел на лёд, потому что мы хотели забить и сократить разницу в счёте. Но не получилось. Бойл просто схватил меня, там даже драки не было, немного поборолись, покричали друг на друга и всё. Зато следующий матч провели спокойно. Эмоциональные игры часто бывают, даже в регулярном чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Судьи тогда удалили обе пятёрки в самой концовке встречи. Из-за чего всё началось?
— Да соперник весь матч жёстко играл, а судья не свистел удаления. У нас все ребята были на взводе, вот и получилась такая концовка.

— Если бы Брэд Маршанд лизнул вас, вы бы врезали ему?
— Если бы он меня лизнул?

 — Да.
— Даже не знаю. Это слишком мерзко. Не представляю, о чём думает человек, когда делает такие вещи. Пытается вывести соперника из себя, но так… Может, если бы меня лизнули, я бы подумал: «Окей. Ты вообще там больной?». Я бы точно разозлился. Считаю, в НХЛ точно нет места для того бреда.

 — Райан Кэллахан тогда сильно взбешён был?
— Ну, конечно, блин! Это тоже самое, что плевок в лицо. Полностью понимаю Райана.

— В серии с «Бостоном» вы забили необычный гол, когда у Раска выпало лезвие конька. Вы увидели это и поэтому быстро бросили по воротам?
— Нет, не видел этого, просто подметил, что он на льду сидел, поэтому и бросил в свободный угол. Мне, вроде бы, кто-то ещё кричал «Бросай». Ну, я и бросил.

«Купер считает, что в 19 лет тяжело играть на позиции защитника»

— Главный урок, который вы вынесли из плей-офф.
— Играть стабильно. На каждый матч выходить и делать то, что делал в прошлый раз. И даже немножко лучше. Ни в коем случае нельзя сбавлять и проигрывать борьбу «один в один». Одна серия это как одна большая игра, хоккеисты одни и те же.

 — Чем-то принципиально матчи плей-офф отличаются от игр «регулярки»?
— Само собой. В плей-офф даже при счёте 0:4 команда бежит, старается отыграться. Уровень борьбы намного выше.

— До сих пор в «Тампе» шайбы собираете?
— Конечно, собираю! Думаю, и в следующем сезоне буду собирать. В этом нет ничего такого, я же молодой.

 — Был ли момент по ходу сезона, когда вы понимали, что сил уже ни на что нет?
— Нет, такого не было. Силы всё время были, потому что подготовка летом была хорошая, да и в сезоне много играл, привык к рутине.

 — В прошлом сезоне у вас было около 68 матча, а в этом 96. Разницу почувствовали?
— В юниорской лиге я играл по 30 минут, а тут по 15. Но разница само собой чувствуется. В НХЛ нужно больше думать, больше бегать, атаковать, обороняться.

 — По собственным ощущениям, готовы играть по 25 минут, как Иван Проворов?
— Мне кажется, да. Самое главное — хорошо готовиться и следить за собой.

 — Иногда создается впечатления, что Джон Купер не слишком вам доверяет, предоставляя не так много игрового времени (по 12 минут в плей-офф).
— Мне всего 19 лет, и я защитник. Он, как и многие, считает, что в таком возрасте тяжело играть на этой позиции, поэтому я столько и играю. Иногда мне доверяют, а иногда нет. Я всё понимаю и не жду, что мне в каждом матче будут давать играть по полчаса. Доверие ведь нужно заработать. Это то, над чем я работаю.

 — В седьмом матче с «Вашингтоном» показалось, что вы были одним из немногих игроков «Тампы», который держал уровень и здорово сыграл. Как сами чувствовали?
— Мы проигрывали, нужно было забивать, поэтому я играл больше. Да я считаю, что у нас вся команда хорошо выглядела.

 — Кучеров и Василевский после поражения сильно были удручены?
— Мы особо не разговаривали на эту тему, старались поскорее забыть о поражении. Мы очень долго шли к трофею, у нас была сильная команда, но не получилось.

«Как летом без сладостей прожить?»

— Как проводите лето?
— Нормально, съездил отдохнуть на море. Планирую уже на этой неделе начинать работу, пока будут только лёгкие тренировки для поддержания формы. Серьёзная подготовка пойдёт с середины июля.

 — Где будете готовиться к сезону?
— Не могу сказать, это секрет.

 — В прошлом году вы были в Нижнекамске, когда у «Нефтехимика» Андрея Назарова проходили сборы. Вы с ними не занимались?
Нет-нет, я не тренировался у Назарова. Тогда просто приехал в ледовый дворец на интервью и уехал.

 — Вам комфортно готовиться вне команды или в коллективе форму набирать легче?
— Я готовлюсь к сезону ещё с тремя ребятами, плюс тренеры. В группе, мне кажется, легче заниматься. Веселее. Вот когда целая команда, то кто-то и филонить незаметно может. А у нас небольшая группка, где контролируется и питание, и тренировки. Так намного легче.

 — Сколько вам нужно времени, чтобы придти в оптимальную форму?
— В прошлом году хватило шести-семь недель. В этом планирую тренироваться восемь-девять и выходить, так сказать, на новый уровень.

 — Если вы приедете к предсезонным матчам «Тампы» с лишними килограммами, будут ли к вам какие-то санкции?
— Санкции вряд ли, просто мне самому будет тяжелее в состав попасть. Но я за своей формой слежу и не собираюсь набирать лишние килограммы. В клубе тебе никто не скажет, если ты потолстел. Просто все будут видеть, что ты не успеваешь в игре. К тебе сразу будет другое отношение, потому что раз ты приехал в плохой форме, то не профессионально относишься к своей работе. С другой стороны, кто-то, может быть, комфортнее себя чувствует с набранным весом, ему легче играется. Вот тогда тебе никто в команде ничего не скажет. Самое главное, как ты играешь, остальное — на втором плане.

 — Прошлым летом у кого-то в «Тампе» были проблемы с формой?
— Я, честно говоря, за всеми не следил. Но смотрел на игроков основы, они, как настоящие профессионалы, все были прекрасно готовы.

— В отпуске можете позволить себе гамбургер, картошку-фри или кусок торта?
— На отдыхе — да. Как летом без сладостей прожить? Просто всё в меру надо.

 — Насколько у вас строгое питание во время сезона?
— Тяжело всё время правильно питаться, потому что график на выездах часто бывает сумасшедшим. Матч заканчивается в 11 вечера, потом перелёт домой, а кушать хочется. В итоге с полным желудком спать ложишься. Перед играми мы очень много едим пасты, в которой много калорий. Но вот фас-фуд я не ем.

 — Вы выдали потрясающий первый полноценный сезон в НХЛ. Понимаете, что в следующем году будет гораздо сложнее?
— Естественно, будет тяжелее. Есть же синдром второго сезона. Мне кажется, просто проблема в том, что после первого хорошего сезона все начинают думать, что у них всё здорово. Короче работать перестают. Психологически меняются. Я об этом думал, и могу точно сказать, что не собираюсь расслабляться. Я хочу работать и становиться лучше. Надеюсь, что всё будет хорошо.

 — Нет у вас перенасыщения хоккеем? Сезон длинный, а вы уже скоро подготовку начинаете к новому?
— По ходу сезона старался не думать об этом. Сейчас то же самое. Я ведь поэтому и хоккей не смотрю и ничего не делаю. Понимаю, что нужно отдохнуть, просто дней десять полежать без дела.

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