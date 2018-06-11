Александр Овечкин не расстаётся с Кубком Стэнли даже во время сна
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает праздновать завоевание Кубка Стэнли.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает праздновать завоевание Кубка Стэнли.
Российский хоккеист не расстаётся с главным трофеем НХЛ даже во время сна. Анастасия, супруга Овечкина, опубликовала фото, где он лежит в кровати рядом с кубком.
Напомним, что 8 июня состоялся пятый матч финальной серии
Стоит отметить, что «Вашингтон» завоевал первый Кубок Стэнли в своей истории.
Александр Овечкин был признан самым ценным игроком