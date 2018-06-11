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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин не расстаётся с Кубком Стэнли даже во время сна

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает праздновать завоевание Кубка Стэнли.

Российский хоккеист не расстаётся с главным трофеем НХЛ даже во время сна. Анастасия, супруга Овечкина, опубликовала фото, где он лежит в кровати рядом с кубком.

Credit: @Nastasiya Ovechkina

Напомним, что 8 июня состоялся пятый матч финальной серии плей-офф, в котором «Кэпиталз» обыграли «Вегас» — 4:3. Эта победа стала четвёртой в серии для «столичных».

Стоит отметить, что «Вашингтон» завоевал первый Кубок Стэнли в своей истории.

Александр Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф. 32-летний нападающий набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах, став лучшим снайпером турнира. Овечкин стал вторым в истории российским игроком, выигравшим «Конн Смайт Трофи».

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