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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Sportsnet: Бэбкок и Мэттьюс провели встречу, чтобы загладить бывшие конфликты

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок и ключевой нападающий команды Остон Мэттьюс провели специальную встречу в Аризоне, чтобы обсудить конфликты, происходившие между ними по ходу прошлого сезона.

Источник: AP 2018

Тема непростых взаимоотношений Бэбкока и Мэттьюса неоднократно поднималась по ходу сезона-2017/18 в разных североамериканских СМИ.

«Три источника, которые у меня есть, сначала рассказали, что их встреча прошла не так хорошо, как ожидалось. И только в последние 24 часа мне позвонил человек, близкий к Бэбкоку, и сообщил, что всё в порядке», — рассказал журналист Джон Шэннон.

Ранее нападающий «Торонто» принял решение отказаться от услуг предыдущего агента. Теперь делами 20-летнего хоккеиста занимается «Orr Hockey Group», которая также представляет интересы форварда Коннора Макдэвида. Мэттьюс имеет право продлить действующий контракт с «Торонто» на срок до восьми лет. Предполагается, что игрок запросит сумму, близкую к $ 100 млн.

Мэттьюс в минувшем сезоне сыграл в 62 матчах чемпионата НХЛ и набрал 63 (34+29) очка.

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