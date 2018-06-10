Sportsnet: Бэбкок и Мэттьюс провели встречу, чтобы загладить бывшие конфликты

«Три источника, которые у меня есть, сначала рассказали, что их встреча прошла не так хорошо, как ожидалось. И только в последние 24 часа мне позвонил человек, близкий к Бэбкоку, и сообщил, что всё в порядке», — рассказал журналист Джон Шэннон.