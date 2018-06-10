По граблям Шипачёва. Почему Гусеву нельзя ехать в «Вегас»
Но и в СКА оставаться больше чем на год — тоже.
Но и в СКА оставаться больше чем на год — тоже.
Межсезонье в КХЛ в самом разгаре, а в НХЛ официально и вовсе ещё не открылся рынок свободных агентов. Тем не менее, за океан уже перебрались с десяток российских хоккеистов. Что любопытно, на этот раз в основном защитники: Илья Любушкин, Егор Яковлев, Богдан Киселевич и Игорь Ожиганов уже заключили контракты. В США отдыхает Вячеслав Войнов, а значит, больших проблем с получением разрешения на работу у него не будет. К игрокам обороны добавились нападающие Валерий Ничушкин, Илья Ковальчук и вратарь Илья Самсонов. Контракт новичка с «Колорадо» подписал юный магнитогорец Игорь Швырёв. А ведь в сторону НХЛ засматриваются и Ярослав Косов с Алексеем Василевским. В общем, миграция идёт полным ходом.
Земля русская не опустеет талантами, но прямо сейчас ситуация такова, что в России почти не осталось игроков, за которыми клубы НХЛ готовы перегрызть друг другу глотки. Разумеется, периодически появляются юниоры уровня Свечникова, Кравцова или Денисенко, но их судьбы определяет всемогущий драфт. А вот свободных агентов, готовых сходу засверкать в сильнейшей лиге мира, становится всё меньше. Поочерёдно на другую сторону Атлантики перебрались главные кахаэловские звёзды Радулов, Панарин и Ковальчук, а Мозякин вышел из возраста, когда тянет на авантюры. Хоккеисты, как и любое другое достояние России вроде нефти и газа, ресурсы исчерпаемые. Последнего из могикан зовут Никита Гусев. И через год у него заканчивается контракт со СКА.
На минувшей церемонии закрытия сезона КХЛ Гусев получил «золотую клюшку». До него за десятилетнюю историю лиги приз MVP регулярного чемпионата вручали всего трём игрокам, и среди них нет… Ковальчука. По четыре раза этой награды удостаивались Радулов с Мозякиным, и ещё однажды, в самый первый сезон, Зарипов. Другими словами, Гусев официально встал в один ряд с великими. Великими, разумеется, по меркам КХЛ. И если окончания контракта Кирилла Капризова с ЦСКА смиренно ждёт «Миннесота», понимая, что автор золотого гола на Олимпиаде от неё никуда не денется, то за Гусева ожидается война. Или, по крайней мере, полномасштабное сражение. И уже сейчас ему стоит взвесить все «за» и «против», чтобы не совершить роковую ошибку.
Сегодня трудно поверить в то, что на драфте 2012 года Гусева выбрали ниже, чем, скажем, Александра Дельнова и Даниила Жаркова. Оба нынче пылят в Высшей лиге. Там же большую часть минувшего сезона провёл и Антон Злобин, выбранный «Питтсбургом» в шестом раунде, тогда как Никита был задрафтован «Тампой-Бэй» в седьмом. Ниже Гусева из россиян тогда выбрали лишь новокузнецкого вратаря Сергея Костенко, который по детям котировался не иначе как «второй Бобровский». Более того, спаситель сборной России на Играх в Корее драфтовался не в свой год. На фоне Наиля Якупова, Михаила Григоренко и Андрея Василевского он считался переростком.
При этом вряд ли у
«Мы уже разговаривали с Гусевым и хотим его подписать», — эти слова генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи произнёс на следующий день после проигранного финала. Босс «рыцарей»,
Сегодня Гусеву 25 лет. Нехитрыми математическими вычислениями выясняем, что через год ему исполнится 26. Тогда же у Никиты истекает контракт со СКА. В КХЛ он остаётся ограниченно свободным агентом. Значит ли это, что у него всего два пути: либо остаться в
И если сам по себе трейд прав из «Тампы» ещё ни о чём не говорит (мало ли таких «мёртвых душ» используют для обменов?), то такое заблаговременное начало переговоров должность дать понять, что в Гусева в
И Гусев «Вегасу» действительно не помешает. При всём невероятном успехе команды Макфи и Галлана, она обладает вполне очевидными недостатками, которые оголил «Вашингтон». Когда физика «рыцарей» вернулась к общечеловеческим значениям, а на первый план вышли реализация моментов и игра в неравных составах, недостаток мастерства встал у
Вот только пытаясь разукрасить состав игроком из России, менеджмент «Вегаса» может напороться на повторение истории Шипачёва. Гусеву, как и его
Как и Шипачёв, за океан Гусев отправится состоявшимся игроком, для которого эта попытка может стать первой и последней. Как и Шипачёв, он не самый коммуникабельный человек. Даже если Никита знает английский, ему будет непросто обжиться в «Вегасе», где нет ни одного соотечественника. Всё это увеличивает риск того, что при первой неудаче Гусев последует примеру Шипачёва и, хлопнув дверью, вернётся домой. А главное, что силовой и прямолинейный стиль «рыцарей» никак не синхронизируется с техничной манерой Гусева, который зачастую предпочитает вертикальному хоккею горизонтальный.
Смотришь на Никиту и думаешь, что хоть сейчас внедри его в клуб НХЛ, и он станет звездой. Но стоило встретиться с канадцами, как оголились его недостатки. Можно сетовать и на последствия болезни, и на то, что померк не только Гусев, но и его партнёры по звену Дацюк с Капризовым. Но то, что Никите невероятно трудно противостоять таким габаритным и цепким защитникам как Власич и Парэйко — медицинский факт.
Ну бог с ним с «Вегасом». Если Макфи каждый сезон будет совершать по одной трансферной ошибке, но при этом команда будет доходить до финала Кубка Стэнли, это устроит как владельцев, так и болельщиков. Куда больше нас волнует карьера Гусева. По своему потенциалу он вполне способен играть во втором звене клуба НХЛ. Вот только для этого нужно обойти стороной грабли Шипачёва и последовать примеру Панарина. С житейской точки зрения рядом с новичком «Чикаго» были Артём Анисимов с Виктором Тихоновым, который поначалу исполнял роль личного переводчика, а с хоккейной — Патрик Кейн, стягивающий внимание на себя. Гусеву, по крайней мере, на первых порах, нужно попасть в команду, где он будет не первой скрипкой, а хорошим дополнением.
И вот здесь мы возвращаемся к той самой беспроигрышной карте, разыгранной Айзерманом. Он отпустил Гусева, держа в голове, что раньше, чем через два года подписать его в «Тампу» не сможет даже при огромном обоюдном желании. А когда два года кахаэловского карантина истекут, тогда «молниям» ничего не помешает подписать Никиту как свободного агента. Кто знает, быть может, Стив о