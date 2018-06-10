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14:34 (мск), источник: Чемпионат.com

По граблям Шипачёва. Почему Гусеву нельзя ехать в «Вегас»

Но и в СКА оставаться больше чем на год — тоже.

Источник: РИА "Новости"

Гусев — последняя звезда КХЛ

Межсезонье в КХЛ в самом разгаре, а в НХЛ официально и вовсе ещё не открылся рынок свободных агентов. Тем не менее, за океан уже перебрались с десяток российских хоккеистов. Что любопытно, на этот раз в основном защитники: Илья Любушкин, Егор Яковлев, Богдан Киселевич и Игорь Ожиганов уже заключили контракты. В США отдыхает Вячеслав Войнов, а значит, больших проблем с получением разрешения на работу у него не будет. К игрокам обороны добавились нападающие Валерий Ничушкин, Илья Ковальчук и вратарь Илья Самсонов. Контракт новичка с «Колорадо» подписал юный магнитогорец Игорь Швырёв. А ведь в сторону НХЛ засматриваются и Ярослав Косов с Алексеем Василевским. В общем, миграция идёт полным ходом.

Земля русская не опустеет талантами, но прямо сейчас ситуация такова, что в России почти не осталось игроков, за которыми клубы НХЛ готовы перегрызть друг другу глотки. Разумеется, периодически появляются юниоры уровня Свечникова, Кравцова или Денисенко, но их судьбы определяет всемогущий драфт. А вот свободных агентов, готовых сходу засверкать в сильнейшей лиге мира, становится всё меньше. Поочерёдно на другую сторону Атлантики перебрались главные кахаэловские звёзды Радулов, Панарин и Ковальчук, а Мозякин вышел из возраста, когда тянет на авантюры. Хоккеисты, как и любое другое достояние России вроде нефти и газа, ресурсы исчерпаемые. Последнего из могикан зовут Никита Гусев. И через год у него заканчивается контракт со СКА.

На минувшей церемонии закрытия сезона КХЛ Гусев получил «золотую клюшку». До него за десятилетнюю историю лиги приз MVP регулярного чемпионата вручали всего трём игрокам, и среди них нет… Ковальчука. По четыре раза этой награды удостаивались Радулов с Мозякиным, и ещё однажды, в самый первый сезон, Зарипов. Другими словами, Гусев официально встал в один ряд с великими. Великими, разумеется, по меркам КХЛ. И если окончания контракта Кирилла Капризова с ЦСКА смиренно ждёт «Миннесота», понимая, что автор золотого гола на Олимпиаде от неё никуда не денется, то за Гусева ожидается война. Или, по крайней мере, полномасштабное сражение. И уже сейчас ему стоит взвесить все «за» и «против», чтобы не совершить роковую ошибку.

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Беспроигрышная карта Айзермана

Сегодня трудно поверить в то, что на драфте 2012 года Гусева выбрали ниже, чем, скажем, Александра Дельнова и Даниила Жаркова. Оба нынче пылят в Высшей лиге. Там же большую часть минувшего сезона провёл и Антон Злобин, выбранный «Питтсбургом» в шестом раунде, тогда как Никита был задрафтован «Тампой-Бэй» в седьмом. Ниже Гусева из россиян тогда выбрали лишь новокузнецкого вратаря Сергея Костенко, который по детям котировался не иначе как «второй Бобровский». Более того, спаситель сборной России на Играх в Корее драфтовался не в свой год. На фоне Наиля Якупова, Михаила Григоренко и Андрея Василевского он считался переростком.

При этом вряд ли у кого-то когда-то были сомнения в таланте Гусева. На его поздний выбор скорее повлияли невеликие габариты в сочетании с «русским фактором», который на тот момент сидел занозой в умах генеральных менеджеров клубов НХЛ. Но говорить, что Стив Айзерман пошёл на риск, даже как-то неудобно. В седьмом раунде обычно выбирают игроков, даже близко не подбирающихся к сильнейшей лиге мира. Так что легендарный капитан «Детройта», а ныне генменеджер «Тампы», шесть лет назад разыграл беспроигрышную карту. А прошлым летом, когда «Вегас» дербанил другие клубы на драфте расширения, пустил её в дело. И, похоже, снова оказался в выигрыше.

«Вегасу» нужен креатив Гусева

«Мы уже разговаривали с Гусевым и хотим его подписать», — эти слова генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи произнёс на следующий день после проигранного финала. Босс «рыцарей», когда-то драфтовавший Овечкина и подписывавший немало его соотечественников, уяснил русскую поговорку о том, готовить сани нужно летом, а ужин — в обед. Зная, что Гусев может переехать в НХЛ только следующим летом, он уже сейчас наводит мосты. Тем более, что права на одного из самых желанных европейцев, ещё не заигранных в сильнейшей лиге мира, принадлежат именно «Вегасу». Но есть в этой истории одно «но», которое позволяет Гусеву сыграть на паузе и не говорить Макфи «да» раньше времени.
Сегодня Гусеву 25 лет. Нехитрыми математическими вычислениями выясняем, что через год ему исполнится 26. Тогда же у Никиты истекает контракт со СКА. В КХЛ он остаётся ограниченно свободным агентом. Значит ли это, что у него всего два пути: либо остаться в Санкт-Петербурге, либо переехать в город казино? Не совсем так. В КХЛ выбора у него и правда не будет. А вот в НХЛ можно немного подождать и получить на руки десяток заманчивых предложений. Дело в том, что родился Гусев 8 июля, то есть через неделю после открытия рынка свободных агентов. И именно 8 июня 2019 года «Вегас» потеряет всяческие права на своего проспекта.

Ход мыслей Макфи понять нетрудно. «Вегас» пусть и обладает правом первой ночи на Гусева, де-факто не имеет никаких преимуществ перед конкурентами. Сыграть в данном случае на опережение, дать понять игроку, что в нём заинтересованы — это как раз попытка на ровном месте создать конкурентное преимущество.

И если сам по себе трейд прав из «Тампы» ещё ни о чём не говорит (мало ли таких «мёртвых душ» используют для обменов?), то такое заблаговременное начало переговоров должность дать понять, что в Гусева в Лас-Вегасе верят, и он «рыцарям» действительно нужен.

И Гусев «Вегасу» действительно не помешает. При всём невероятном успехе команды Макфи и Галлана, она обладает вполне очевидными недостатками, которые оголил «Вашингтон». Когда физика «рыцарей» вернулась к общечеловеческим значениям, а на первый план вышли реализация моментов и игра в неравных составах, недостаток мастерства встал у команды-новичка поперёк горла. Мастерюг, говоря языком Сергея Гимаева, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Порой казалось, что «Вегасу» с его стилем игры эти самые мастерюги и не нужны, но на одном лишь желании и сумасшедшем движении в современной НХЛ далеко не уедешь.

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Но нужен ли «Вегас» Гусеву?

Вот только пытаясь разукрасить состав игроком из России, менеджмент «Вегаса» может напороться на повторение истории Шипачёва. Гусеву, как и его экс-партнёру по звену, наверняка насыпят немало денег по контракту. На 900 тысяч, как Киселевич, он в НХЛ точно не поедет. Чтобы заманить Никиту в город казино, ему пообещают не только золотые горы, но и место в топ-6. А вот держит ли Макфи в голове то, что Гусеву при этом потребуется время на адаптацию в новой лиге — сказать трудно. Никита и без того игрок специфический, хоть и безумно талантливый, а упавший на его плечи груз контракта вкупе с завышенными ожиданиями он может и не вывезти.

Как и Шипачёв, за океан Гусев отправится состоявшимся игроком, для которого эта попытка может стать первой и последней. Как и Шипачёв, он не самый коммуникабельный человек. Даже если Никита знает английский, ему будет непросто обжиться в «Вегасе», где нет ни одного соотечественника. Всё это увеличивает риск того, что при первой неудаче Гусев последует примеру Шипачёва и, хлопнув дверью, вернётся домой. А главное, что силовой и прямолинейный стиль «рыцарей» никак не синхронизируется с техничной манерой Гусева, который зачастую предпочитает вертикальному хоккею горизонтальный.

Чемпионат мира в Копенгагене выдался крайне показательным в свете перспектив Гусева в НХЛ. В играх с середняками он выглядел инопланетянином, пришельцем с другой хоккейной планеты. В матче с будущими чемпионами шведами пусть и не забил, но создал уйму моментов.

Смотришь на Никиту и думаешь, что хоть сейчас внедри его в клуб НХЛ, и он станет звездой. Но стоило встретиться с канадцами, как оголились его недостатки. Можно сетовать и на последствия болезни, и на то, что померк не только Гусев, но и его партнёры по звену Дацюк с Капризовым. Но то, что Никите невероятно трудно противостоять таким габаритным и цепким защитникам как Власич и Парэйко — медицинский факт.

«Тампа» для Гусева как «Чикаго» для Панарина

Ну бог с ним с «Вегасом». Если Макфи каждый сезон будет совершать по одной трансферной ошибке, но при этом команда будет доходить до финала Кубка Стэнли, это устроит как владельцев, так и болельщиков. Куда больше нас волнует карьера Гусева. По своему потенциалу он вполне способен играть во втором звене клуба НХЛ. Вот только для этого нужно обойти стороной грабли Шипачёва и последовать примеру Панарина. С житейской точки зрения рядом с новичком «Чикаго» были Артём Анисимов с Виктором Тихоновым, который поначалу исполнял роль личного переводчика, а с хоккейной — Патрик Кейн, стягивающий внимание на себя. Гусеву, по крайней мере, на первых порах, нужно попасть в команду, где он будет не первой скрипкой, а хорошим дополнением.

И вот здесь мы возвращаемся к той самой беспроигрышной карте, разыгранной Айзерманом. Он отпустил Гусева, держа в голове, что раньше, чем через два года подписать его в «Тампу» не сможет даже при огромном обоюдном желании. А когда два года кахаэловского карантина истекут, тогда «молниям» ничего не помешает подписать Никиту как свободного агента. Кто знает, быть может, Стив о чём-то уже договорился с ним куда раньше, чем засуетился его коллега из «Вегаса»? «Тампа» для Гусева это максимально приближенный аналог «Чикаго» Панарина, где старый друг Никита Кучеров это одновременно и переводчик Тихонов и звезда-напарник Кейн. Вот только у самого Кучерова следующим летом истекает срок контракта с «Тампой». Кажется, что от исхода этих переговоров будет зависеть, где окажется Гусев.

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