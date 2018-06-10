Сергей Бобровский: Поздравляю Орлова с победой в Кубке Стэнли и всю русскую мафию «Вашингтона»
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отметил защитника Дмитрия Орлова, выигравшего вместе с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отметил защитника Дмитрия Орлова, выигравшего вместе с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.
«Поздравляю Орлова с победой в Кубке Стэнли и всю русскую мафию «Вашингтона», — написал Бобровский в инстаграме.
Бобровский и Орлов — воспитанники новокузнецкого «Металлурга». С 2007 года они вместе играли в чемпионате России и КХЛ.
В первом раунде на пути к чемпионству «Вашингтон» победил «Коламбус» 4−2.