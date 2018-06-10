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08:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук проводит переговоры с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе»

Российский нападающий Илья Ковальчук, который в нынешнее межсезонье намерен вернуться в НХЛ, находится в Калифорнии, где проводит встречи с двумя клубами.

Источник: РИА "Новости"

TSN информирует, что накануне, 8 июня, Ковальчук общался с представителями «Лос-Анджелес Кингз», а вскоре его ожидает встреча с руководством «Сан-Хосе Шаркс». Ранее интерес к Ковальчуку опровергли в «Нью-Джерси Дэвилз».

После вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав быть членом списка добровольно завершивших карьеру.

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