Ковальчук проводит переговоры с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе»
Российский нападающий Илья Ковальчук, который в нынешнее межсезонье намерен вернуться в НХЛ, находится в Калифорнии, где проводит встречи с двумя клубами.
Российский нападающий Илья Ковальчук, который в нынешнее межсезонье намерен вернуться в НХЛ, находится в Калифорнии, где проводит встречи с двумя клубами.
TSN информирует, что накануне, 8 июня, Ковальчук общался с представителями «Лос-Анджелес Кингз», а вскоре его ожидает встреча с руководством «Сан-Хосе Шаркс». Ранее интерес к Ковальчуку опровергли в «Нью-Джерси Дэвилз».
После вылета СКА из