Овечкин искупался в фонтане в честь победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли

В пятницу «Вашингтон» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли переиграл «Вегас» (4:3) и выиграл серию с общим счетом 4−1. «Вашингтон» стал чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые в истории. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф НХЛ с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Российский нападающий отпраздновал победу в турнире вместе с одноклубниками и болельщиками. Овечкин в парке Джорджтаун искупался в фонтане, сняв рубашку, отжался несколько раз, после чего попал в объятия партнеров по команде и фанатов столичного клуба. Кроме того, россиянин при помощи партнеров, которые поддерживали его за ноги, испил «победный» напиток из чемпионского кубка.