«Он больше не лузер»: Америка — об Овечкине и «Вашингтоне»

Источник: AP 2018

Победа «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли стала хорошей пищей для размышлений для североамериканских журналистов. Тональность высказываний была разная, но общий посыл совпал у многих — и «столичные», и их капитан Александр Овечкин заслужили свой успех.

«Он больше не услышит этих «но»

«Овечкин выиграл Кубок Стэнли, все «но» превратились в пыль. Он больше не Дэн Марино, Тед Уильямс или Карл Мэлоун. Он — звёздный игрок, чьи статистические достижения — 607 голов — больше никогда не будут уравновешиваться отсутствием чемпионского титула. Это совсем не значит, что для того, чтобы подтвердить свой талант, ему непременно надо было завоевать право гравировки своей фамилии на Кубке Стэнли. Свой билет к бессмертию в хоккее он уже взял. Но фраза: «Алекс Овечкин — обладатель Кубка Стэнли» — она десять лет давала повод для критики его желания, эффективности и лидерских качеств. Все ярлыки исчезли в тот момент, когда он взял в руки священный хоккейный Грааль.

Многие фанаты «Вашингтона» были уверены, что никогда этого не увидят. Ирония судьбы заключается в том, что в этом году никто не был уверен, что они могут выиграть — в этом одна из самых интересных шуток хоккейных богов. 24 кубковых матчах в нынешнем сезоне, 121 игра в плей-офф и 1100 матчей регулярного чемпионата — это кульминация долгого путешествия по ожиданиям через мучительное горе к восторгу. Впервые в истории клуба они выиграли Кубок Стэнли. Александр Овечкин больше никогда не услышит этих «но», — отмечает обозреватель ESPN Грег Вышински.

«Капитан «Вашингтона» действительно играл в свой лучший хоккей в этом плей-офф. В 32-летнем возрасте он показал, возможно, свою лучшую игру в карьере. Вряд ли Овечкин сознательно берёг все свои резервы для такого случая, но когда у него появился шанс подняться, он сделал это. Теперь Кубок Стэнли сам поднимет его на новые высоты. Александр уже давно является самым динамичным снайпером своей эпохи — большинство людей охотно согласятся с тем, что нет никого, за кем было бы наблюдать более интересно. Тем не менее, несмотря на обилие заброшенных шайб и завоёванных «Хартов», его имя редко упоминалось, когда речь шла о лучшем игроке в этом виде спорта. Нынешней весной Овечкин на протяжении нескольких недель сделал то, чего никто не ожидал.

В свой первый сезон в НХЛ он выиграл приз лучшему новичку и установил новые стандарты нахальства и таланта. Несмотря на 13 сезонов в лиге, у него до сих пор образ 20-летнего парня. Возможно, вы и не заметили, что Александр — второй в команде по возрасту, старше его лишь Брукс Орпик. В прошлом году, когда Овечкин и «Вашингтон» снова были выбиты во втором раунде, генменеджер Брайан Маклеллан заявил, что форварду необходимо меняться, что он должен думать о том, как оставаться эффективным в возрасте за 30. Слова Маклеллана должны были обидеть Овечкина, но он уже слышал подобную критику. Каждая неудача в плей-офф вызывала смех у журналистов и болельщиков. Его называли эгоистом, нарциссом, недисциплинированным игроком. Надо отдать ему должное: в последние годы он очень вырос и на льду, и за его пределами. Там, где у него была страсть к забиванию голов, теперь у него страсть к игре и победам. Он не пожертвовал своей любовью к голам — просто эмоциональная зрелость человека догнала его физическую сущность, — пишет обозреватель Sportsnet Гейр Джойс.

Сдвиг в мышлении

«В конце февраля у меня была возможность сделать с Овечкиным большое интервью — это было перед матчем на открытом воздухе против «Торонто». Тогда Овечкин приближался к отметке в 600 шайб за карьеру. Как правило, такие разговоры полны воспоминаний и ретроспективных моментов, поэтому я заранее предложил Александру несколько тем, которые хотел бы обсудить: как он пришёл в лигу, как учил язык, как смог адаптироваться к игре в НХЛ и жизни в Америке, чтобы он вспомнил ту забавную рекламу, где снимался вместе с Кросби. Но Овечкин разговаривает короткими фразами, а не длинными экспансивными ответами. В итоге получилось, что он троллил меня с темой о значимой статистике, не фокусировался на обладании индивидуальными призами, а говорил о желании победить в Кубке Стэнли.

Ясно, что Овечкин стал гораздо больше доверять процессу и не стараться всё сделать самому, как во времена молодости. Он всегда старался сделать слишком много, был одиноким волком в команде. Он чувствовал, что всё должен сделать сам. Но сейчас у него произошёл интересный сдвиг в мышлении, и от Овечкина потребовалась совсем другая вера в команду, потому что «Вашингтон» не был так хорош по составу, как год или два назад. И в этом красота командного спорта. Можно собрать великолепный коллектив, а затем остаётся лишь ждать, скрестив пальцы. И если повезёт, то этот год может стать вашим годом, — отметил ветеран североамериканской журналистики обозреватель The Athletic Эрик Духачек.

«С самого своего появления в лиге “Вашингтон” был запятнан ярлыком лузеров, потому что в первом же сезоне-1974/75 клуб установил антирекорд лиги — лишь 8 побед за чемпионат, и это до сих пор является худшим результатом в истории НХЛ. Прибытие Овечкина в 2004 году и юного таланта Никласа Бекстрёма должно было поменять вектор развития команды. Более того, чемпионство считалось просто неизбежным, и даже сам Овечкин признался, что считал его таковым. Этот урок был выучен многократным разочарованием в плей-офф, и лишь после девяти неудачных попыток команда пробилась в финал конференции. Эффективность и ценность Овечкина были поставлены под сомнение. В четверг вечером Овечкин и Бекстрём выиграли свой первый Кубок Стэнли, и не случайно, что первым он передал трофей именно Никласу, признавая их долгое партнёрство. После проброса менее, чем за секунду до сирены, Овечкин снял шлем и приготовился к празднику. Он начал прыгать, нашёл Бекстрёма и заключил его в крепкие объятия. Это не могло быть лучше», — отметил обозреватель Washington Post Роман Стаббз.

«Он сделал то, что не удавалось Бурку, Гашеку и Халлу»

«Возможно, это будет выглядеть несправедливо и кому-то не понравится, но Овечкин укрепил свой статус как непревзойдённого и великого игрока. Он был главным неудачником, когда “столичные” проигрывали и стал главным героем, когда у них всё получилось. Теперь его имя появится на Кубке Стэнли и он заполнит зияющую дыру в списке своих достижений. А тот факт, что он был главной движущей силой нынешнего успеха, делает его особенным. Рэй Бурк, бывший легендой “Бостона”, никогда не выигрывал Кубок Стэнли с “Брюинз”. Дени Савар не делал этого в “Чикаго”, Доминик Гашек — в своём “Баффало”, а Бретт Халл — в “Сент-Луисе”. Все они брали трофей в других, не родных командах, будучи второстепенными игроками. “Вашингтон” Овечкина был лучшей командой на планете, начиная с того момента, когда счёт в серии с “Коламбусом” стал 0−2», — отметил автор The Hockey News Кен Кэмпбелл.