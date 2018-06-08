«Он больше не лузер»: Америка — об Овечкине и «Вашингтоне»
Его успеху рады почти все. Даже за океаном.
Его успеху рады почти все. Даже за океаном.
Победа «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли стала хорошей пищей для размышлений для североамериканских журналистов. Тональность высказываний была разная, но общий посыл совпал у многих — и «столичные», и их капитан Александр Овечкин заслужили свой успех.
«Овечкин выиграл Кубок Стэнли, все «но» превратились в пыль. Он больше не Дэн Марино, Тед Уильямс или Карл Мэлоун. Он — звёздный игрок, чьи статистические достижения — 607 голов — больше никогда не будут уравновешиваться отсутствием чемпионского титула. Это совсем не значит, что для того, чтобы подтвердить свой талант, ему непременно надо было завоевать право гравировки своей фамилии на Кубке Стэнли. Свой билет к бессмертию в хоккее он уже взял. Но фраза: «Алекс Овечкин — обладатель Кубка Стэнли» — она десять лет давала повод для критики его желания, эффективности и лидерских качеств. Все ярлыки исчезли в тот момент, когда он взял в руки священный хоккейный Грааль.
Многие фанаты «Вашингтона» были уверены, что никогда этого не увидят. Ирония судьбы заключается в том, что в этом году никто не был уверен, что они могут выиграть — в этом одна из самых интересных шуток хоккейных богов. 24 кубковых матчах в нынешнем сезоне, 121 игра в
«Капитан «Вашингтона» действительно играл в свой лучший хоккей в этом
В свой первый сезон в НХЛ он выиграл приз лучшему новичку и установил новые стандарты нахальства и таланта. Несмотря на 13 сезонов в лиге, у него до сих пор образ 20-летнего парня. Возможно, вы и не заметили, что Александр — второй в команде по возрасту, старше его лишь Брукс Орпик. В прошлом году, когда Овечкин и «Вашингтон» снова были выбиты во втором раунде, генменеджер Брайан Маклеллан заявил, что форварду необходимо меняться, что он должен думать о том, как оставаться эффективным в возрасте за 30. Слова Маклеллана должны были обидеть Овечкина, но он уже слышал подобную критику. Каждая неудача в
«В конце февраля у меня была возможность сделать с Овечкиным большое интервью — это было перед матчем на открытом воздухе против «Торонто». Тогда Овечкин приближался к отметке в 600 шайб за карьеру. Как правило, такие разговоры полны воспоминаний и ретроспективных моментов, поэтому я заранее предложил Александру несколько тем, которые хотел бы обсудить: как он пришёл в лигу, как учил язык, как смог адаптироваться к игре в НХЛ и жизни в Америке, чтобы он вспомнил ту забавную рекламу, где снимался вместе с Кросби. Но Овечкин разговаривает короткими фразами, а не длинными экспансивными ответами. В итоге получилось, что он троллил меня с темой о значимой статистике, не фокусировался на обладании индивидуальными призами, а говорил о желании победить в Кубке Стэнли.
Ясно, что Овечкин стал гораздо больше доверять процессу и не стараться всё сделать самому, как во времена молодости. Он всегда старался сделать слишком много, был одиноким волком в команде. Он чувствовал, что всё должен сделать сам. Но сейчас у него произошёл интересный сдвиг в мышлении, и от Овечкина потребовалась совсем другая вера в команду, потому что «Вашингтон» не был так хорош по составу, как год или два назад. И в этом красота командного спорта. Можно собрать великолепный коллектив, а затем остаётся лишь ждать, скрестив пальцы. И если повезёт, то этот год может стать вашим годом, — отметил ветеран североамериканской журналистики обозреватель The Athletic Эрик Духачек.
«С самого своего появления в лиге “Вашингтон” был запятнан ярлыком лузеров, потому что в первом же сезоне-1974/75 клуб установил антирекорд лиги — лишь 8 побед за чемпионат, и это до сих пор является худшим результатом в истории НХЛ. Прибытие Овечкина в 2004 году и юного таланта Никласа Бекстрёма должно было поменять вектор развития команды. Более того, чемпионство считалось просто неизбежным, и даже сам Овечкин признался, что считал его таковым. Этот урок был выучен многократным разочарованием в
«Возможно, это будет выглядеть несправедливо и
«Овечкин вырезал своё имя в истории на пике невероятной карьеры. Он сыграл 1003 матча в НХЛ, прежде чем стал обладателем Кубка Стэнли. Он вычеркнул своё имя из списка неудачников. Браво, Александр Овечкин!», — резюмировал Том Шад из USA Today.
|Вегас Голден Найтс
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3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 57:56
|Брэйден Холтби
|1-й период
|11:44
|Колин Миллер
|2-й период
|20:21
|Ши Теодор
|Кристиан Дьос
|23:19
|Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
|26:24
|29:40
|Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
|29:51
|Брэйден Макнэбб
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|30:14
|32:56
|Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
|Александр Овечкин
|37:46
|39:31
|Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
|39:31
|Райлли Смит
|39:31
|Алекс Так
|Брукс Орпик
|39:31
|Джей Бигл
|39:31
|3-й период
|45:37
|Томаш Татар
|Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик)
|49:52
|Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски)
|52:23
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)