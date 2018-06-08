Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
28Антирекорд сборной Черчесова: семь матчей без побед
17Без улыбок. Сосредоточенные футболисты сборной России на тренировке
8 июня, источник: Спорт-Экспресс

Овечкин выиграл «Конн Смайт Трофи» за явным преимуществом

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший «Конн Смайт Трофи» по итогам финальной серии плей-офф НХЛ против «Вегаса» (4−1 в серии), стал обладателем этой награды с внушительным преимуществом, сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ.

Источник: AFP 2018

В опросе на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли, который вручается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ, 13 из 18 выборщиков поставили российского форварда на первое место. В пяти оставшихся случаях он занял второе место.

Второе место в голосовании занял партнер Овечкина по «Кэпиталз» Евгений Кузнецов — пять выборщиков поставили его на первую строчку, 13 — на вторую. На третьем месте расположился голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби (17 из 18 голосов), еще один «бронзовый» голос был отдан вратарю «Вегаса» Марку-Андре Флери.

«Вашингтон» завоевал первый в истории Кубок Стэнли. Овечкин стал лучшим снайпером этого розыгрыша плей-офф (15 шайб). В споре бомбардиров он уступил первую строчку Кузнецову — 27 (15+12) очков против 32-х (12+20).

Вегас Голден Найтс 3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
Вашингтон Кэпиталз
8.06.2018, 03:00 Зрители: 18529 Плей-офф: Финал T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 57:56 Брэйден Холтби
1-й период
11:44 Колин Миллер
2-й период
20:21 Ши Теодор
Кристиан Дьос 23:19
Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов) 26:24
29:40 Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
29:51 Брэйден Макнэбб
Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон) 30:14
32:56 Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
Александр Овечкин 37:46
39:31 Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
39:31 Райлли Смит
39:31 Алекс Так
Брукс Орпик 39:31
Джей Бигл 39:31
3-й период
45:37 Томаш Татар
Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик) 49:52
Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски) 52:23
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Лучшее, что вы можете увидеть в форме сборной России
УЕФА сурово наказал "Спартак"
«Эта победа очень важна для нашего хоккея»
Сливко перевели в резерв: в биатлоне снова поменяли составы
Германия обыграла соперника россиян на ЧМ в товарищеском матче
Разыгрывающий «Химок» установил новый рекорд Единой лиги ВТБ
Роберто Карлос: Слова о расизме в России — это глупость
Сборная Ирана обыграла команду Литвы на стадионе «Спартака»
Все о ремонте
Важнейшая деталь интерьера, о которой вы ничего не знаете: тест
13 принципиально новых способов декорировать интерьер
10 идей для практичного использования подоконника 
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь