Овечкин выиграл «Конн Смайт Трофи» за явным преимуществом

Источник: AFP 2018

В опросе на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли, который вручается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ, 13 из 18 выборщиков поставили российского форварда на первое место. В пяти оставшихся случаях он занял второе место.

Второе место в голосовании занял партнер Овечкина по «Кэпиталз» Евгений Кузнецов — пять выборщиков поставили его на первую строчку, 13 — на вторую. На третьем месте расположился голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби (17 из 18 голосов), еще один «бронзовый» голос был отдан вратарю «Вегаса» Марку-Андре Флери.