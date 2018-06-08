Овечкин выиграл «Конн Смайт Трофи» за явным преимуществом
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший «Конн Смайт Трофи» по итогам финальной серии
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший «Конн Смайт Трофи» по итогам финальной серии
В опросе на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли, который вручается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ, 13 из 18 выборщиков поставили российского форварда на первое место. В пяти оставшихся случаях он занял второе место.
Второе место в голосовании занял партнер Овечкина по «Кэпиталз» Евгений Кузнецов — пять выборщиков поставили его на первую строчку, 13 — на вторую. На третьем месте расположился голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби (17 из 18 голосов), еще один «бронзовый» голос был отдан вратарю «Вегаса»
«Вашингтон» завоевал первый в истории Кубок Стэнли. Овечкин стал лучшим снайпером этого розыгрыша
|Вегас Голден Найтс
|
3:4
(0:0, 3:2, 0:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Жерар Галлан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 57:56
|Брэйден Холтби
|1-й период
|11:44
|Колин Миллер
|2-й период
|20:21
|Ши Теодор
|Кристиан Дьос
|23:19
|Якуб Врана (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
|26:24
|29:40
|Нэйт Шмидт (Рил. Смит, Д. Маршессо)
|29:51
|Брэйден Макнэбб
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|30:14
|32:56
|Дэвид Перрон (Кол. Миллер, Т. Татар)
|Александр Овечкин
|37:46
|39:31
|Райлли Смит (А. Так, Ш. Теодор)
|39:31
|Райлли Смит
|39:31
|Алекс Так
|Брукс Орпик
|39:31
|Джей Бигл
|39:31
|3-й период
|45:37
|Томаш Татар
|Деванте Смит-Пелли (Б. Орпик)
|49:52
|Ларс Эллер (Б. Коннолли, А. Бураковски)
|52:23
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Д. Смит-Пелли (Вашингтон Кэпиталз), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)